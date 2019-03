Mielipide

Onko 64 hävittäjää liikaa vai liian vähän?

Eräs

Hävittäjähankkeen

Todellisuudessahan

hävittäjiä rakentava asevalmistaja mainosti taannoin suomalaisessa lehdessä konettaan "tulevaisuuden hävittäjäksi". Fingerporilainen iskulause synnytti lukijoissa virnuilua, eikä mainosta ole sittemmin enää näkynyt.

Mainos palautuu välillä mieleen, kun seuraa Hornet-hävittäjän seuraajan valintaa. Valinta sisältää nimittäin maanpuolustuksen kannalta valtavia riskejä.

Puolustusvoimat on ollut tyytyväinen nykyisiin hävittäjiinsä. Hornetien ostoa on pidetty onnistuneena. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että seuraavan koneen kanssa kävisi yhtä hyvin.

Jos oikein huonosti käy, niin valinta menee pieleen. Koneen kehityskaari on oletettua lyhyempi tai teknologia ajaa sen ohitse. Syitä voi olla monia.

Silloin 64 lentokoneeseen on saatettu tuhlata enemmän rahaa kuin Suomi käyttää kolmessa vuodessa koko puolustusbudjettiinsa: kymmenen miljardia euroa.

Hävittäjähankkeen ensimmäinen tarjouskierros on nyt takana. Puolustusvoimat arvioi saamiaan tarjouksia lähikuukaudet. Samaan aikaan käydään keskustelua ostettavasta konemäärästä.

Ilmaan on heitelty omalaatuisiakin ehdotuksia, kuten että koneita voitaisiin ostaa hädän hetkellä lisää. Aiempi poliittinen myötätuuli Hornetien täysimääräiselle korvaamiselle näyttää murenevan.

Puolustusvoimat on perustellut 64 koneen ostamista niin sanotulla parvitaktiikalla, jossa hävittäjät toimivat neljän koneen osastoina eli parvina. Se on sotilaiden mukaan hyväksi havaittu taktiikka, eikä väitettä ole syytä epäillä.

Yksinkertaisen "parvimatematiikan" mukaan 64 konetta riittäisi kahdelle painopistealueelle eli Pohjois- ja Etelä-Suomeen koko maan puolustamiseen.

Todellisuudessaan se ei mene ihan näin. Sotilaat tietävät, ettei tasajako ole taktiikkaa. Sitä paitsi Suomen väestöllinen ja taloudellinen painopiste on etelässä, eikä vihollinenkaan tule tasaisena rintamana koko maan pituudelta.

Parvimatematiikan etuna on näennäinen yksinkertaisuus. Pintaa raaputtamalla näkee kuitenkin helposti, ettei parvitaktiikka pelkästään riitä perusteeksi tietyn konemäärän ostamiseksi. Muitakin syitä on, mutta ne eivät ole julkisia.

Poliitikoilta pitää kuitenkin vaatia, että he esittävät haluamalleen konemäärälle maanpuolustukselliset perusteet. Sitä ei tarvitse hyväksyä, että lukuja heitellään vaalien alla vain äänten kalastelemiseksi. Nyt näyttää ikävästi siltä.