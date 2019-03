Mielipide

Köyhä mutta lahjakas oppilas ei saa nykykoulussa tarvitsemaansa tukea itsensä kehittämiseen

Peruskoulun

tarkoituksena ei ilmeisesti ole eriarvoistaa oppilaita sosiaalisin perustein. Näin on kuitenkin oppimäärien kevennyttyä käynyt, sillä ainoastaan varakkailla vanhemmilla on mahdollisuus turvata lapsensa hyvä menestys toisen asteen opinnoissa ostamalla lisäopetusta valmennusfirmoilta. Vähävaraisemmat joutuvat tyytymään koulun kavennettuun tarjontaan.Varaton mutta lahjakas lapsi ei saa nykykoulussa tarvitsemaansa tukea itsensä kehittämiseen. Kumulatiivisissa oppiaineissa, erityisesti matematiikassa, tämä on suuri ongelma. Hyvät perustaidot matematiikassa takaavat pääsyn moniin jatko-opintoihin. Ilman matematiikan taitoja portit sulkeutuvat. Lahjakkuus ei jalostu, ellei sitä ruokita riittävillä haasteilla.Tilanne olisi toinen, jos opetus järjestettäisiin kahdella eri opetussuunnitelmalla vastaavin oppimateriaalein. Tällöin kaikissa kouluissa olisi mahdollisuus parhaaseen mahdolliseen oppimiseen. Koulushoppailu ja kaupallinen valmennus menettäisivät merkitystään.Erityisesti vasemmistopuo­lueet ovat olleet vaikuttamassa oppimäärien keventämiseen tehden näin karhunpalveluksen kannattajakunnalleen. Säätykiertohan on ollut takeena siitä, että Suomi on pysynyt tolkun yhteiskuntana, jossa heikoimmistakin on yritetty pitää huolta. Nyt tämä perinne näyttää olevan murtumassa.Kahden eri opetussuunnitelman mukainen opetus olisi nykyisessä jaksollisesti toimivassa koulussa mahdollista järjestää entistä tasokurssijärjestelmää joustavammin. Matematiikassa opiskeltaisiin nykyisen oppimäärän rinnalla järjestelmällisesti kirjaimilla tapahtuvaa laskemista, mitä keskikouluaikana kutsuttiin algebraksi, sekä todistamiseen pohjautuvan geometrian alkeita. Nyt nämä perusteet yritetään oppia lukion pitkässä matematiikassa asian vaativuuteen nähden liian lyhyessä ajassa, mikä vaikeuttaa valmennuskursseja käymättömien oppilaiden menestymistä. Kuten on todettu, tämä ei liene ollut peruskoulu-uudistuksen tavoite. Olisi toivottavaa, että vaalipaneeleissa keskusteltaisiin rahoituksen lisäksi myös koulutuksen laadusta.