Mielipide

Jehovan todistajiin kohdistuva vaino vain kiihtyi Venäjällä Putinin ihmeteltyä asiaa

Venäjän

Jehovan todistajien

Moskovassa

viranomaisten Jehovan todistajiin kohdistama vaino on saanut paljon huomiota sen jälkeen, kun paikallinen oikeusistuin tuomitsi viime kuussa Jehovan todistajien jäsenen vankeuteen. Oikeusistuimen mukaan hän oli syyllistynyt ”ekstremismiin” eli ääritoimintaan.Otsikoiden varjossa on kuitenkin keskustelu presidentti Vladimir Putinista ja hänen roolistaan. Putin nimittäin sanoi joulukuussa julkisesti, ettei ymmärrä, miksi Jehovan todistajia vainotaan. Kommentin jälkeen vaino vain yltyi.Heräsi tietenkin kaksi kysymystä. Eikö Putin välitä, mitä sanoo? Vai eikö hänen sanomisistaan välitetä?vaikeudet Venäjän viranomaisten kanssa eivät ole uusi asia. Tilanne on muuttunut kymmenen vuoden aikana asteittain tukalammaksi.Viranomaiset alkoivat käyttää laveasti kirjoitettuja niin kutsuttuja ekstremismilakeja tosissaan Jehovan todistajia vastaan vuonna 2009. Näillä laeilla Venäjä pyrkii ehkäisemään terrorismia ja aatteellista ääriliikehdintää, mutta lakeja käytetään myös poliittisiin tarkoituksiin.Isompaa läntistä huomiota Venäjän Jehovan todistajien tilanne alkoi saada vuonna 2017, kun Venäjän korkein oikeus julisti uskonliikkeen ”ekstremistiseksi”. Sen jälkeen useita Jehovan todistajia on otettu kiinni. Tänä vuonna tuli sitten ensimmäinen vankilatuomio.kukaan ei oikein tunnu ymmärtävän, miten tähän tilanteeseen on päädytty. Monia liikkeeseen kriittisesti suhtautuviakin – joita tietysti riittää – häiritsee, että Jehovan todistajien kohdalla on palattu samanlaiseen tilanteeseen kuin 1980-luvun alussa neuvostojohtaja Juri Andropovin kurinpalautusyrityksen aikana.Kreml on nyt ilmoittanut selvittävänsä asiaa, kuten Putin lupasi.Asiantuntijat sanovat huomauttaneensa asiasta aina, kun on nähty uusi käänne huonompaan. Tähän asti huomautuksilla ei ole ollut vaikutusta.Liikkeellä on vastassaan ortodoksinen kirkko, joka suhtautuu siihen epäillen. Vastassa ovat myös ne, jotka suhtautuvat liikkeen amerikkalaisuuteen epäillen, sekä ne, jotka suhtautuvat epäillen liikkeen puolueettomuuteen ja haluttomuuteen osallistua maanpuolustukseen.Mutta ennen kaikkea sillä on vastassaan ajan henki. Venäjällä vahvoissa asemissa ovat nyt ne, jotka haluavat kaikkien seisovan samassa rivissä ja pitävän valtiota ylimmäisenä.