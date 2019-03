Mielipide

Arvokas vanhuus vaatii lisää rahaa meiltä kaikilta

juuri seuraa elokuva-alan Oscar-palkintoihin liittyvää glamour­julkisuutta. Kiinnostuin kuitenkin viime viikolla yhdestä niihin liittyneestä kuvaparista.Instagramissa jakamissaan kuvissa 73-vuotias näyttelijä Helen Mirren esiintyi ennen ja jälkeen hänelle Oscar-gaalaa varten huolella tehtyä meikkiä ja kampausta. Ennen-kuvaan oli liitetty teksti: ”Mitä oikein luulitte? Että se kaikki tulee luonnostaan, vai?”.Kolmen ammattilaisen tiimi oli ahertanut Mirrenin glamourlookin eteen useita tunteja. Lopputulos oli upea. Tähti kiitti avustajiaan lopputuloksesta – ja julkaisi samalla lähikuvan itsestään myös ilman meikin ja kampauksen hiventäkään.Kuvat jäivät mieleeni siksi, että meikkaan itsekin joka aamu huolellisesti. Pohdin tämän tästä, pitäisikö minun viimein opetella myös föönaamaan ja muotoilemaan hiuksiani. Mirrenin kuvien perusteella se olisi ehdottomasti vaivan arvoista.kuvat saivat minut miettimään yhteiskuntaa ja sen lainalaisuuksia. Ja sitä, miksi olemme valmiita hyväksymään lisääntyvän vai­vannäön ja sen myötä nousevat kustannukset yksien asioiden kohdalla samalla kun ajattelemme, että joidenkin toisten asioiden tulisi hoitua ilman mitään lisävaivaa ja -kustannuksia – ikään kuin luonnostaan.Muutos parempaan ei tapahdu yhdessäkään yhteiskunnassa itsestään. Monesti nykytilan säilyttäminenkin voi vaatia ajan mittaan lisää resursseja. Puolustusvoimille on esimerkiksi hyvin tuttua, että teknologian kehitys nostaa asejärjestelmien uusimisen kustannuksia. Siksi puolustusmenot nousevat ajan myötä silloinkin, kun puolustettava maa ja sen kansainväliset sitoumukset säilyvät samoina.Yleensä tällaiset lisäkustannukset hyväksytään – aivan oikeutetusti – ilman sen suurempaa lisämutinaa myös poliittisessa päätöksenteossa. Ja ajatellaan, että meidän kaikkien on hyvä olla valmiita jopa kasvavaan verorasitukseen niiden takia.Lisärahan käyttöön ollaan huomattavasti vähemmän halukkaita vanhusten määrän kasvusta ja eliniän pitenemisestä aiheutuvien kustannusten kohdalla. Lisäksi hyväksytään hyvin kritiikittömästi ajatus siitä, että työhön kohdistuvien verojen ja maksujen yhteismäärä ei saisi nousta enää piiruakaan väestön ikääntymisen takia.Työeläkkeisiin liittyviä kustannuspaineita on hillitty viime vuosina nostamalla alinta eläkeikää ja pienentämällä alkavia eläkkeitä niin sanotun elinaikakertoimen avulla. Vielä pari vuotta sitten näytti siltä, että eläkemaksujen nousupaine olisi näin saatu taltutettua.ennätyksellisen nopea aleneminen voi kuitenkin muuttaa tilannetta. Jos syntyvyys jää nykytasolleen, nykyisten 30–40-vuotiaiden ihmisten eläkkeiden turvaaminen edellyttää työeläkemaksujen korottamista tulevaisuudessa.Maailmanlopun tunnelmiin ei ole kuitenkaan aihetta: nyt nähdyn kaltaisen syntyvyyden alenemisen vaikutukset työeläkemaksuihin voitaisiin ainakin puhtaan matemaattisesti kumota sillä, että Suomen nettomaahanmuutto kasvaisi nykytilaan verrattuna noin 6 000 ihmisellä vuodessa.Ikääntymisen kustannukset kasvavat kuitenkin edelleen voimakkaasti sosiaali- ja terveydenhuollossa. Näiden menojen kasvun kestävä taittaminen edellyttäisi sen tunnustamista, että väestön ikääntyminen on uusi pysyvä asiaintila eikä 10–20 vuodessa ohi menevä ongelma, jonka varjolla puolueet voivat ajaa muita itselleen tärkeitä asioita.Ellei tätä uutta todellisuutta kyetä tunnustamaan sote-palveluiden kohdalla, paineet alentaa tulevia eläkemaksuja ja heikentää eläkkeitä voivat kasvaa sen takia, että sosiaali- ja terveysmenojen kasvu haluttaisiin rahoittaa nykyisten työhön kohdistuvien verojen ja maksujen avulla. Valtiovarainministeriö vilauttikin helmikuussa tätä mahdollisuutta virkamiesnäkemyksessään.ennen-kuvan kaltaiset vanhan ihmisen kasvot ovat ajan kuluessa meillä jokaisella. En usko, että selviämme uudesta todellisuudestamme vain siirtämällä rahaa taskusta toiseen. Meidän on pikemminkin hyväksyttävä se, että arvokas vanhuus edellyttää lisävaivaa ja -rahaa meiltä kaikilta.Kun olemme valmiita maksamaan asialliset lisäkustannukset maanpuolustuksessa, saman valmiuden pitäisi ulottua väestön ikääntymiseen.