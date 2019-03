Mielipide

Haluttu vastaus helposti tarjolla

Näinä päivinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolueiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äänestäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

eduskunta­vaalien kampanjointi muuttuu. Uusi vaihe alkoi tiistaina, kun puolueiden ja valitsija­yhdistysten piti jättää ehdokas­hakemukset vaali­viranomaisille, ja se huipentuu ensi viikolla, kun ehdokkaat saavat numeronsa.Sen jälkeen yksittäisten ehdokkaiden nimet, kasvot ja ehdokasnumerot alkavat vyöryä vastaan lipuissa ja lapuissa, erikokoisissa mainoksissa ja sähköisissä kanavissa. Äänestäjille syntyy vaikutelma, että kyse onkin henkilövaalista.Suomessa puolueiden kampanjat nojaavat siihen, että niillä on iso joukko innokkaita ehdokkaita. He sitten hankkivat rahat, keräävät tukijoukot ja tekevät suuren osan raskaasta jalkatyöstä.kannalta ei ole tärkeää, että ehdokkaalla olisi realistinen kuva mahdollisuuksistaan tulla valituksi. Innokkaan pyrkijän kampanjaan käyttämä aika ja raha hyödyttää koko puoluetta.Vaatimattomastakin tuloksesta voi olla hyötyä, kunhan äänet on kerätty ihmisiltä, jotka eivät muuten tukisi puoluetta.Siksi puolueiden kannattaa sallia ­ehdokkailleen keskenään hyvinkin ristiriitaisia mielipiteitä. Mitä useampaa kohderyhmää jokin listan nimistä pu­huttelee ja houkuttelee uurnille, sen parempi.kannattaa olla seuraavien viikkojen ajan tarkkana. Yksilöt ovat pääosassa vain hetken. Heti vaali-iltana näkyy jälleen, että Suomen poliittinen järjestelmä on puoluevetoinen.Yksi ehdokas voi luvata rahoja eläkeläisille, toinen ”tekee kaikkensa” keventääkseen autoilijoiden taakkaa ja kolmas poistaisi perintöveron, mutta uuden eduskunnan kokoontuessa ratkaisee se, mitä puolue yhdessä päättää.Johtavat poliitikot joutuvat tarkempaan syyniin kuin riviehdokkaat. Vaikka vaalikuume näkyy eduskunnassa, kasvotusten väittelevät puolue­johtajat joutuvat oppimaan, että heidän sanomisiinsa vielä palataan. Torin laidalla ihmisiä tapaava ensikertalainen ehdokas voi sen sijaan kertoa omasta maahanmuutto­kannastaan monta eri versiota kuulijan oletettujen mielipiteiden mukaan.puoluejohtajien puheiden kohdalla äänestäjän kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Kun poliitikko puhuu tavoitteesta, moni kuulija erehtyy tulkitsemaan sanat lupaukseksi.Tavoitteita voi olla useita, mutta hallitusneuvotteluissa ne sovitetaan muiden puolueiden kantoihin. Silloin se, joka lupasi eniten, ei välttämättä onnistu saavuttamaan parhaiten tavoitteitaan.