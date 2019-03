Mielipide

Rahapelimonopoli on puolustamisen arvoinen

Suomalainen

Monopolin

Rahapelijärjestelmään

yksinoikeuteen perustuva rahapelijärjestelmä tulouttaa miljardi euroa tieteelle, taiteelle, kulttuurille, urheilulle, nuoriso- ja sosiaalityöhön eli kuten ennen vanhaan todettiin ”kansanterveydelle”. Rahan tuottaminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin on annettu Veikkauksen tehtäväksi. Rahapelien yksinoikeusjärjestelmän oikeutus tulee pelihaittojen vähentämisestä.Monopoliasema ei tuo mukanaan muuttumatonta toimintaympäristöä. Tällä hetkellä tilanne on päinvastoin. Pelaaminen siirtyy kiihtyvällä tahdilla verkkoon, jossa Veikkaus on kansainvälisessä kilpailussa Suomen rajojen sisäpuolella. Kehityksen seurauksena monopolin kivijalkakauden sadan prosentin markkinaosuudella voi olla vain laskeva suunta.Nyt Veikkauksen markkinaosuus on 86 prosenttia. Osuus pieneni neljä prosenttia vuodessa. Rahapelijärjestelmämme kestävyyden uloimmaisin raja on 50 prosentissa. Monopoli, jolla on alle 50 prosentin osuus kansallisesta pelimarkkinasta, ei ole monopoli minkään määritelmän perusteella.purkautuminen avaisi Veikkaukselle mahdollisuudet kansainväliseen kasvuun, ja kansainvälisille peliyhtiöille avautuisivat markettien aulat ja kassat. Tarjonnan kasvu lisäisi kilpailua ja mainosmyynti kukoistaisi. Pelitarjonta monipuolistuisi ja suomalaisilla olisi kasvavat mahdollisuudet rahapelaamiseen.Myös häviäjiä olisi, etulinjassa peliongelmaiset. Etulinjan takana tulisivat veikkausvoittovaroilla tuettu toiminta ja niiden palvelujen käyttäjät.Nykyisellä pelijärjestelmällä on laaja yhteiskunnallinen tuki. Kukaan ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostunut ei halua markkinaliberaalin rahapelijärjestelmän tuloksia.Toimintaympäristön muutoksen olettaisi johtaneen yhteiskunnalliseen keskusteluun toimenpiteistä, joilla monopolijärjestelmämme taklaa näkyvissä olevat uhat ja säilyttää nykyiset vahvuutensa. Näin ei kuitenkaan ole.Vuoden alussa toteutettu arpajaislakiuudistus heikentää Veikkauksen mahdollisuuksia markkinaosuuden säilyttämisessä. Samaan tulokseen vievät Kilpailu- ja kuluttajaviraston ponnistelut Veikkauksen markkinoinnin rajoittamiseksi monopolijärjestelmään vedoten. Poliitikot ovat olleet hiljaa, ja toimittajien fokuksessa on ollut peliongelmaisten inhimillinen kärsimys tai monopolin kritiikki.liittyvässä keskustelussa kaikilla on omat tavoitteensa. Veikkauksen edunsaajien näkökulmasta yksinoikeus on paras tapa tuottaa varoja yleishyödyllisiin kansalaisyhteiskunnan tehtäviin ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia ongelmia.Rahoituksen säilyminen kilpailussakin rahapelimarkkinassa olisi mahdollista. Se edellyttäisi rahapelaamisen määrän huomattavaa kasvua. Tätä tietä eivät taida kannattaa muut kuin ulkomaiset peliyhtiöt ja niiden suomalaiset sanansaattajat.