Äänensävyt tiukkenevat, kun vaalit lähestyvät

lähestyminen alkaa näkyä. Ehdokas­asettelu päättyi tiistaina. Vaalimainonta näkyy katukuvassa ja lehdissä heti, kun ehdokkaat ovat saaneet numeronsa.Vaalien lähestymisen näkee myös siinä, että johtavien poliitikkojen äänenpainot ovat koventuneet. Viime sunnuntaina Ylellä pääministerin haastattelutunnilla Juha Sipilä (kesk) syytti ainakin vihreitä ja vasemmistoliittoa – sekä ilmeisesti myös demareita – siitä, että ne kieltäisivät metsien käytön käytännössä kokonaan.Syytetyt puolueet pöyristyivät ja syyttivät Sipilää valehtelusta.taistelu käydään kolmen suuren puolueen kesken. Tällä vaalikaudella Sdp:llä on ollut helppo vihollinen: porvarihallitus.Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on maalaillut, että kumpikaan nykyisen hallituksen pääpuolueista – keskusta tai kokoomus – ei kelpaa nykymuodossaan hallituskumppaniksi demareille. Vasemmistoliitto ja vihreät kyllä kelpaavat.Kumpikin porvaripuolue luonnollisesti tyrmistyi ja syytti Rinnettä ylimielisyydestä.Kauempaa katsoen Rinteen lausunto ei ole aivan niin dramaattinen. Rinne itsekin tietää, että hän ei saa enemmistöhallitusta kokoon kolmella punavihreällä puolueella, tuskin edes, vaikka joukkoon mukaan suostuisi Rkp – ja sen suostumista punavihreän hallituksen panttivangiksi sopinee epäillä.Rinteen viestin perimmäinen tarkoitus taisikin olla sen mielikuvan vahvistaminen, että vaaleissa on kyse asetelmasta porvarihallitus vastaan punavihreä oppositio. Siitä syntyy helposti mielikuvia vaikka runsaan sadan vuoden takaiseen sisällissotaan.ei ole suinkaan yksin luomassa viholliskuvia. Pääministeri Sipilän markkinoima viholliskuva on sinipunan peikko, kuten Sipilän viime aikojen kommenteista ja vaalipamfletistakin on ollut luettavissa. Muut puolueen johtohenkilöt vahvistavat kuvaa omilla ulostuloillaan.Sipilän huonoksi onneksi vaali­kirja ilmestyi samalla viikolla, kun Rinne teki paluuta politiikan päivätyöhön. Rinteen paluu hallitsi su­vereenisti kaikkea poliittista julki­suutta.Rinne oli vähän aikaa kultakimpale irtonumeromyynnistä eläville lehdille: kuoleman portilta ei ollut palaamassa mikään tyhjänpäiväinen tosi-tv:n tähtönen, vaan valtakunnan ykkösrivin poliitikko, mahdollisesti tuleva pääministeri.Entä kokoomus? Puolue on ollut mahdollisista viholliskuvistaan viime aikoina huomattavan hiljaa. Yritystä tosin oli puolueen vaali­startissa Itämeren-risteilyllä helmikuun alkupuolella. Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheen­johtaja Petteri Orpo otti pää­kohteekseen Sdp:n: demareita ei tarvita vahtimaan kaikkea muiden puolesta.Muutama päivä myöhemmin alkoivat uutiset laiminlyönneistä yksityisissä vanhusten palvelulaitoksissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Siitä pitäen kokoomus on ollut holhoamisesta hiljaa.perussuomalaiset ovat pois sotkemasta perinteistä kolmen suuren keskinäistä kyttäysleikkiä, tilanne alkaa taas muistuttaa Sergio Leonen legendaarisen lännen­elokuvan Hyvät, pahat ja rumat loppukohtausta: jokainen kolmen suuren puolueen puheenjohtajista vilkuilee hatunlierinsä alta kahta muuta. Kenen hermot pettävät ensin?Elokuvan loppukohtauksessa paljastuu, että yhdellä kolmesta ei ole revolverissaan panoksia. Ana­logiaa poliittiseen elämään ei kannattane jatkaa sinne asti.Joku voisi ihmetellä, miksi vanhuspalvelujen ja päiväkotien ongelmat tulivat julkisuuteen juuri nyt, vaalikamppailun alkaessa.aikaan, kun puoluetoimistot olivat vielä politiikan tekemisen keskiössä, puolueen palkkalistoilla oli väkeä poliittisilla osastoilla tai suunnitteluosastoilla. Niissä työskenteleviä kutsuttiin ”likaisten temppujen osastoksi”.Sittemmin politiikan tekemisen painopiste on siirtynyt puoluetoimistoista eduskuntaryhmiin. Poliittisten osastojen entinen väki löytyy nyt ajatuspajoista ja viestintätoimistoista.Politiikan tekemisen tapa ja temput ovat kuitenkin pysyneet entisinä: vieläkin kilpailevaa puoluetta kampitetaan sen minkä ennätetään.Politiikkaa seuraavat jäävät kiinnostuneina odottamaan, millaisia konnankoukkuja kilpailijoiden varalle on tällä kertaa suunniteltu.