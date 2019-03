Mielipide

kohdalle on tupsahtanut violetti neliö. Mitä ihmettä se taas tarkoittikaan?Kodin ja koulun yhteydenpitoon tarkoitetun Wilma-järjestelmän värikoodeja selaillessa iskee kieltämättä välillä tuskastuminen.Sen olen jo oppinut muistamaan, että keltaisen eri sävyt tunti­merkintänäkymässä tarkoittavat jotain hyvää: myönteistä asennetta opiskeluun tai sen sellaista. Vihreä sen sijaan on paha juttu: läksyt tekemättä tai liikaa pulinaa. Taulukon alapuolelta selviää violetinkin selitys: aktiivista tuntityöskentelyä.tuntuu tulleen monille vanhemmille jatkuvaan taivasteluun sopiva sylkykuppi. Onko oman mussukan joka viittauksesta, höpinästä tai pienestä myöhästymisestä ihan oikeasti pakko vastaanottaa palautetta?Joissakin vanhemmissa Wilma onnistuu herättämään aggressiivisesti suojelevan leijonaemon. Omassa lapsessa ei suostuta näkemään vikaa, vaan opettajien toistuvat moitteet kertovat pikkumaisuudesta tai peräti ammattitaidottomuudesta, josta on paras kannella vähintään rehtorille. Tunnilla puhuminenhan on vain merkki lapsen sanavalmiudesta ja itsenäisestä ajattelusta!Kieltämättä jotkut opettajat tuntuvat olevan melko herkkiä reagoimaan erilaisin viestein. Yläaste­ikäisten kanssa kenellä tahansa voi toisaalta ymmärrettävästi hermo vähän kiristyä.Silti ja juuri siksi Wilma on minusta mahtava. On arvokasta kuulla esimerkiksi huonosta käytöksestä, läksyjen unohtumisista tai myöhästymisistä välittömästi. Silloin kotona käyty keskustelu voi hoitaa ongelman helposti.Jos asiat tulevat vanhemman tietoon vasta, kun tilanne on jo kroonistunut, ratkaisut voivat olla paljon vaikeampia.olisi ilmeistä, että vikaa saattaa olla myös opettajassa, sekin on hyvä tilaisuus oppia jotain. Kaikkien kanssa kannattaa oppia tulemaan toimeen, hankalan opettajankin. Etenkin, kun valtasuhteet menevät koulussa niin, että opettaja on se, joka antaa arvosanan.Erityisen arvokas Wilma olisi varmasti silloin, jos lapselle tulisi vakavia ongelmia. Yhteydenpito opettajiin ja oppilashuoltoon toimii Wilman kautta paljon tehokkaammin nyt kuin ennen. Tuntimerkinnöistä näkee, miten päivä on mennyt, ja osaa ottaa asian puheeksi, jos näyttää siltä, että tänään oli jostain syystä vaikeaa.