Mielipide

Yritykset hyötyvät tasaisesta sukupuolijakaumasta

Maailman

johtajat kokoontuivat jälleen talousfoorumissa Davosissa Sveitsissä tammikuun lopussa. Elitistiseksi parjatun kokouksen osanottajista vain 22 prosenttia oli naisia. Maailman talousfoorumin julkaiseman raportin mukaan tasa-arvoisuuteen on matkaa yli 200 vuotta. Luvut antavat murheellisen kuvan, mutta Davosissa tapahtui myös myönteistä.Osallistuin tänä vuonna Davosissa Equality Lounge -tapahtumaan, jossa puhujina oli yli sata johtavassa asemassa olevaa naista sekä merkittävä joukko isojen kansainvälisten yhtiöiden miespuolisia toimitusjohtajia ja hallituksen puheenjohtajia.Suuret kulutustavara- ja me­diayhtiöt ovat heränneet tasa-arvon edistämiseen. Siinä on järkeä, sillä naiset tekevät jopa 83 prosenttia kulutuspäätöksistä Yhdysvalloissa.Johtaja yksi toisensa jälkeen kertoi Davosissa, että nyt ei ole kyse vain sanahelinästä vaan on tekojen vuoro. Pankkiiriyhtiö JP Morganin johtajilla on taloudellisten tavoitteiden lisäksi myös numeeriset tasa-arvo- ja moniarvoisuustavoitteet. Jos niihin ei päästä, se näkyy bonuksissa. Tämä ”mittaa mitä arvostat” -kulttuuri on saanut keski-ikäiset miespankkiirit liikkeelle.Mediayhtiöt, kuten BBC ja The New York Times, ovat sitoutuneet sukupuolten tasa-arvoon, jotta naisia olisi puolet kaikista yrityksen työntekijöistä. Naisten ääni pitää saada kuuluville. Internews-yhtiön Jeanne Bourgaultin mukaan naiset joutuvat miehiä useammin median kynsiin. Tarjolla on mediakoulutusta, jotta naiset uskaltavat sanoa julkisuudessa mielipiteensä. Vaara on todellinen, sillä esimerkiksi Pakistanissa verkossa tapahtuva häirintä muuttuu usein väkivallaksi.Miksi suuryhtiöt ovat nyt niin innostuneita vahvistamaan naisten asemaa? Selitys on yksinkertainen: yritykset, joilla on tasainen sukupuolijakauma, tekevät parempaa tulosta.Toimintaympäristön nopea muutos ja digitalisoituminen ovat tuoneet mukanaan uudenlaisia haasteita. Moni johtaja Davosissa otti esiin luottamuksen tärkeyden. On ensiarvoista, että yrityksissä vallitsee turvallisuuden ilmapiiri.Kun naiset ovat mukana yritysjohdossa, yhteistyö korostuu sisäisen kilpailuhengen sijaan. Jos työntekijät pelkäävät virheiden tekemistä, on lähes mahdotonta onnistua digitaalisissa ­uudistuksissa.Ollaanko Suomessa herätty tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteuttamiseen käytännössä? JP Morgan -pankkiiriyhtiössä käyttäytymisnormit eivät ole juhlapuhetta. Yhtiö antaa yhden varoituksen jälkeen potkut, jos esimerkiksi henkilökuntaan kuuluva arvostelee eri kulttuurista tulevan kollegan ruokailutottumuksia tai tekee seksistisiä huomautuksia.On aika siirtyä sanoista tekoihin ja ottaa vastuu käytännön tasolla siitä, miten tasa-arvoa toteutetaan. Jotta se toteutuu.