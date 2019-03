Mielipide

Emeritusprofessoreilla olisi vielä annettavaa työelämässä

keski-ikä on kasvanut 1940-luvun lopulta lähes 50 prosentilla, mutta eläkeikä on noussut vain vähän. Suuri osa eläkeläisistä elää nykyisin hyväkuntoisina yhä pitempään, jopa 20–30 vuoden ajan eläkkeelle siirtymisen jälkeen.Väestön ikärakenteen muutos voi olla sekä uhka että mahdollisuus.Kun yliopistossa tai sairaa­lassa työskennellyt professori saavuttaa eläkeiän, hänen käytännön työskentelymahdolli­suuk­siaan rajoitetaan. Mahdollisuuksiin tehdä töitä vaikuttaa usein myös vallalla oleva työkulttuuri.Työskentelymahdollisuuksien poistuminen aiheuttaa sen, että emeritusprofessori ei yleensä enää jatka alalla, vaikka hänellä olisikin siihen halua ja voima­varoja.On resurssien tuhlausta, jos motivoituneelle, kokeneelle ja korkeasti koulutetulle emeritukselle ei anneta mahdollisuuksia keskittyä tieteelliseen ydinosaamiseensa ja panostamaan ­vapaaehtoisesti tiedeyhteisönsä tukemiseen.Opetusta ja uutta luovaa ­tutkimusta voitaisiin syventää ja monipuolistaa lisäämällä ­eläkkeellä olevien professo­reiden osallistumista. Näin ­tapahtuu tieteen suurmaissa, joissa ei vallitse akateemista ikäsyrjintää.Esimerkiksi Yhdysvaltojen johtavan lääketieteen rahoittajan, National Institutes of Healthin (NIH) apurahahakemuksessa ei kysytä hakijan ikää. Rahoituksen saa, jos projekti arvioidaan innovatiiviseksi ja kilpailukykyiseksi.Suomi tarvitsee suurempaa tieteellistä aivokapasiteettia, myös emeritusten. Erityisesti perustieteet, teknologia ja ­lääketiede, vaativat paitsi ­asiantuntijoita myös muita ­resursseja.Eläkkeelle siirtyvä professori saattaa 68-vuotiaana vielä olla henkisesti nuori. Tutkimus ja opetus vailla kategorisia ikärajoja korkeakouluissa, sairaaloissa, tutkimuslaitoksissa ja Suomen Akatemiassa ei ole keneltäkään pois, mutta se parantaisi Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia.Onneksi meillä allekirjoittaneilla on ollut hyvä tilanne emerituksen toimintaedellytysten saami­sessa.