Mielipide

Rakas kotikaupunkini Helsinki kohtelee meitä vanhuksia tylysti

Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

saanut kahdesti hylkäävän päätöksen anottuani kuljetusapua kotikaupungiltani Helsingiltä. Selitys on, etten ole vaikeavammainen enkä riittävän pienituloinen ja että pystyn käyttämään julkisia liikennevälineitä.Kukaan ei ole käynyt katsomassa, miten tähän pystyn: vain raitiovaunuilla, jotka ovat vakaampia ja väljempiä kuin bussit, mutta talvikelit voivat ­olla suuri pulma. Pysäkkiä voi peittää ryhmyinen jäätikkö ja joskus ulosmeno-oven takana odottamassa on sohjoinen lumieste.Maksaminen on hankalaa, kun tasapainosta ei ole juuri mitään jäljellä. Toisessa kädessä on keppi ja toisessa vetokassi, ja vaunu lähtee kesken maksamisen liikkeelle äkäisellä nykäisyllä.Sen jälkeen kun minulta siinä touhussa vietiin lompakko, olen sisään päästyäni kiireesti istahtanut ja naputellut maksun vasta seuraavan pysähdyksen aikana.Kaikkialle ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla. Kepin varassa olen jaksanut – kesäkelillä – ­köpötellä noin 300 metriä, mutta se on kipeän selän takia vaikeaa ja varmaan aika pian mahdotonta. 91-vuotias ei pysty kuntoilemaan itseään vetreämmäksi, etenkään kun tasapainoaisti on muisto vain.Ikärappeuman heikentämä näkökin haittaa kaduilla liikkumistani, varsinkin pimeällä.Vaikka tulen toimeen vaillinaisella eläkkeelläni (se alkoi karttua vasta eläkelain tultua), minulla ei ole varaa ajella taksilla niin usein kuin olisi tarvetta, jota on tietysti eniten talvisin.En tiedä, mitkä ovat vaikeavammaisuuden kriteerit. Minulla ei ole tekoniveliä (nivelvaivoja kyllä) eikä tahdistinta (sydän­lääkintä kyllä) eikä muutakaan ympättyä (paitsi silmissä tekomykiöt), on vain vaivaa vaivan päällä.Vanhusten huonosta kohtelusta vanhain- ja hoivakodeissa on viime aikoina pidetty ääntä, ja hyvä niin. Vielä ei onneksi ole ollut minun aikani siirtyä sellaiseen laitokseen, mutta aika ­tylysti tämä rakas kotikaupunkini meitä vielä itsenäisiä vanhuksiaan kohtelee. Pelkästään se on häpeällistä, ettei meitä vapauteta julkisen liikenteen maksuista, ei edes täällä työikänsä puurtaneita.Taidamme olla ongelmajätettä.