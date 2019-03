Mielipide

Naisten lakko on liiankin tehokas ase

Naisten lakko

Vuonna 2017

Maailmanlaajuista

Naisten lakolla

Yhden

on parissa vuodessa levinnyt Yhdysvalloista noin 50 maahan. Women’s strike kääntyy sekä naisten lakoksi että naisten tekemäksi iskuksi, ja ilmiö on ottanut sekä perinteisen lakon että katuprotestin muotoja.Naiset ovat kautta aikojen osoittaneet mieltään tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta: naisen aseman, äänioikeuden ja rauhan puolesta tai naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja vallanpitäjien sortoa vastaan.alkunsa saanut lakkoliike erottuu aiemmista protesti­aalloista kansainvälisyydellään ja sillä, että lakko keskittyy 8. maaliskuuta vietettävään kansainväliseen naistenpäivään. Tänä vuonna Latinalaisen Amerikan maissa pääpaino on naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamisessa. Euroopassa, Ita­liassa ja Ruotsissa naisten protestoinnin kohteita ovat muun muassa uusliberalismi ja uusfasismi sekä näiden aatteiden naisten asemalle muodostama uhka.Useimmissa protestiin liittyneissä maissa lakkoilu on keskittynyt tiettyihin kaupunkeihin – esimerkiksi Yhdysvalloissa naisopettajien lakkoilu johti vuonna 2017 joidenkin koulujen sulkemiseen –, mutta se ei ole kasvanut missään maanlaajuiseksi ilmiöksi.Viime vuonna Espanjassa lakkoon tosin liittyi viisi miljoonaa naista: he jättivät palkkatyönsä pariksi tunniksi, protestoivat kaduilla ja jättivät kotityöt tekemättä. Lakko sai espanjalaisilta laajaa hyväksyntää, ja myös ammattiliitot ja monet poliittiset päättäjät antoivat sille tukensa.naisten lakkoa ei järjestetä tänäkään vuonna. Paradoksaalisesti yksi lakon esteistä on, että se olisi toteutuessaan hyvin tehokas: jos naiset lakkoilisivat, vaikutukset olisivat nähtävissä heti.Naisten lakko ei tarkoittaisi vain puolen ihmiskunnan panoksen puuttumista ansiotyössä. Tekemättä jäisi myös naisten palkatta tekemä hoivatyö.Yhdysvalloissa lakkoon osallistuneet naiset ovat tasapainoilleet eri tavoin. Jotkut ovat jättäneet menemättä töihin mutta ovat hoitaneet kotityönsä, toiset ovat jättäneet ­kotityöt ja lapset puolisolle mutta menneet töihin. Monille naisille lakkoilu on kuitenkin ylellisyys, johon heillä ei ole käytännössä mahdollisuutta tai varaa.Lisäksi naisten elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia. Lakkoilijoiden pyrkimys on toimia myös niiden naisten puolesta, jotka eivät voi osallistua lakkoon. Yksi tapa on ­pukeutua naistenpäivänä punaisiin.Valmius yhteistyöhön onkin leimaavaa naisten mielenosoitusaallolle. Rajat ylittävä yhteistyö on usein kuulunut keskeisenä osana naisten toimintaan esimerkiksi rauhan edistämisessä. Toisaalta äänioikeustaisteluissa luokka- ja rotuerot jakoivat naisia vaikeuttaen yhteistyötä.ajetaan tasa-arvoa ja halutaan purkaa taloudellista eriarvoisuutta aiheuttavia rakenteita. Lakko ei ole suunnattu työnantajia vastaan, eikä sillä haluta korostaa sukupuolten vastakkainasettelua. Toisaalta selkeän vastakkainasettelun ja yhden yhteisen teeman puuttuminen nakertaa lakon tehoa.Naisten lakot on yleensä hyväksytty, eikä niistä ole koitunut esimerkiksi oikeudellisia seuraamuksia. Syynä on ehkä ollut lakon erityisluonne ja lyhytkestoisuus: lakot ovat olleet enintään päivän pituisia, usein muutaman tunnin ulosmarsseja. Koska naisten lakko ei ole ­ainakaan toistaiseksi levinnyt Suomeen, siihen osallistumisen työmarkkinaoikeudellisia seurauksia ei ole täällä käytännössä testattu.Yhdelläkään nyt järjestettävällä lakolla tuskin on sellaista vaikutusta lakiin kuin naisten lakolla Islannissa vuonna 1975. Naisten ulosmarssi protestiksi naisten ja miesten väli­sille palkkaeroille johti tuolloin siihen, että parlamentti hyväksyi lain tasa-arvoisesta palkasta. Tosin palkkaerot ovat Islannissakin säilyneet lainmuutoksesta huolimatta.johtoteeman alle kerääntyminen on naisten erilaisten tilanteiden takia mahdotonta. Yhteiskunnalliset rakenteet, kulttuuri- ja lainsäädäntöerot ja poliittinen tilanne ajavat naiset kohdistamaan huomion eri teemoihin eri maissa.Teemojen kirjo luo kuvan irral­lisista protesteista, mutta kyse on pikemminkin naisten erilaisten tilanteiden ja protestien erilaisuuden hyväksymisestä.