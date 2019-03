Mielipide

Myös hallitusten pitää pystyä tekemään tuottavuusloikka

Muutama

Neljä vuotta

Tulevien vuosien

vuosi sitten poliitikoilla oli tapana kertoa, miten työllisyysaste saadaan nousuun: työuria pitää jatkaa alusta, lopusta ja keskeltä.Ajatus oli, että opinnoista pitää valmistua nuorempana, varsinaisen työuran aikana pitäisi torjua työttömyyden lisäksi myös pitkien vapaiden houkutusta ja että eläkkeelle siirtymistä pitää lykätä myöhemmäksi.Nyt eronpyyntönsä jättänyt pääministeri Juha Sipilä (kesk) viljeli hallituskauden alussa sanaa tuottavuusloikka. Hän tulkitsi sanaa aika väljästi, joten se antaa oikeuden soveltaa ajatusta myös hallituksiin. Niiden pitäisi tehdä tuottavuusloikka parantamalla otettaan hallituskauden alussa, keskellä ja lopussa.on usein liian lyhyt aika isojen uudistusten tekemiseen. Yhteiskunta on monimutkainen, ja vaalikausi käynnistyy sillä, että hallitusneuvotteluihin päätyneet puolueet alkavat ihmetellä, mitä ne oikein voisivat tehdä yhdessä.Puolueet kyllä valmistautuvat huolellisesti itse vaaleihin suunnittelemalla kampanjoita ja listaamalla tavoitteita. Hallituksessa olevilla puolueilla on pääsy ajantasaisen tiedon lähteille, ja oppositiossa on aikaa ajatella.Koska suurimmatkin puolueet ovat nykyisin oikeastaan keskikokoisia, hallitusohjelma koostuu kuitenkin kompromisseista. Ne tehdään hankalassa järjestyksessä: aluksi poliitikot solmivat paketin kasaan, ja sen jälkeen virkamiehet ja asiantuntijat joutuvat hallituksen taipaleen varrella ihmettelemään, toimiiko kompromissi teoriassa ja käytännössä.Ja kun kolmisen vuotta on rämmitty eteenpäin, alkavat ajatukset kääntyä kohti edessä siintäviä vaaleja. Silloin tulee kiire ja hiki, ja lopulta aika loppuu. Loppusuora vaalien alla on kerrasta toiseen sekavaa seurattavaa.ja vuosikymmenten aikana Suomella on niin paljon muutoksia edessään, että poliittisen järjestelmän pitää pystyä nykyistä parempaan. Hallitusten tuottavuutta pitää parantaa.Parlamentarismiin kuuluu, että enemmistöhallitus käyttää valtaansa ja vaaleissa äänestäjät tarvittaessa muuttavat voimasuhteita. Mallia pitää kuitenkin kehittää, jotta myös monimutkaisiin ilmiöihin tarttuminen ja aikaa vaativien uudistusten toteuttaminen onnistuu.Puolueiden pitää hyödyntää tietoa ja asiantuntemusta jo vaaleihin valmistautuessaan ja tunnistaa, milloin tarvitaan laajaa yhteistyötä, jotta maailma ei pilkkoutuisi neljän vuoden jaksoihin.