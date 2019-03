Mielipide

Nuorten itsenäistymistä kannattaa tukea

Tilastokeskuksen

Suomi

Viime aikojen

Kriittisessä

tuoreimpien lukujen mukaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneiden nuorten määrä on vähentynyt. Tämä kertoo kansantalouden ja etenkin työllisyystilanteen paranemisesta sekä nuorten aktivointiin suunnatun työn tuloksista.Jos nuorten tilannetta arvioidaan vain koulutus- ja työllisyysasteen perusteella, jätetään huomiotta monia kysymyksiä, joita nuoret kohtaavat etenkin itsenäistymisen kynnyksellä. Useat hyvinvoinnin tunnusluvut notkahtavat nuorilla juuri silloin, kun yhteiskunta edellyttää heidän pärjäävän itsenäisesti.on nykynuorille vaativa aikuistumisympäristö. Meillä elää sitkeästi varhaisen itsenäistymisen ja yksin selviytymisen odotus.Suomalaiset nuoret muuttavat lapsuudenkodistaan eurooppalaisia ikätovereitaan varhemmin, keskimäärin alle 22-vuotiaina. Samaan aikaan aikuistuvien nuorten tulevaisuus on yhä sumeampi. Koulutukseen, vakaaseen työelämään tai omaan kotiin ja perheeseen ei ole enää suoraa ja varmaa polkua. Tutkimusten ohella tämän osoittavat Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvataloilla tehdyt havainnot.Nuorten kotitalouksien tulokehitys on jäänyt jälkeen muista ikäryhmistä läpi 2000-luvun, ja pitkäaikaisesti toimeentulotukea tarvitsevien nuorten aikuisten määrä on kasvanut. 25-vuotiaat omillaan asuvat nuoret aikuiset ovat entistä riippuvaisempia vanhempiensa taloudellisesta tuesta: nuorisobarometrin mukaan vanhempien tukea saa selvästi yli puolet nuorista aikuisista. Maksuhäiriöt nuorten keskuudessa ovat lisääntyneet.Nuorten enemmistö kokee pelkoa tai epävarmuutta muun muassa ilmastonmuutokseen, maailmanpolitiikkaan ja hyvinvointipalveluihin liittyvien uhkakuvien vuoksi. Tämä heikentää nuorten tulevaisuudenuskoa. Samalla se heikentää sukupolvisopimusta eli käsityksiä siitä, kuinka eri ikäluokkiin kuuluvien tulisi huolehtia toisistaan. Oikeudenmukaisuutta, huolenpitoa ja toivoa elämässään kokeneet nuoret tunnistavat todennäköisemmin sukupolvien välistä solidaarisuutta ja ovat valmiita huolehtimaan muista.Lastensuojelututkimukset osoittavat, että nuoret, joihin on kohdistettu paljon yhteiskunnan viranomaisten resursseja, kokevat epäluottamusta, syrjintää ja ulkopuolisuutta. Viranomaiskontaktit eivät riitä varmistamaan nuorten sosiaalista luottamusta, yhteenkuuluvuuden tunnetta tai arvokkuuden kokemusta.On myönteistä, että lastensuojelun sijaishuollossa kasvaneiden nuorten itsenäistymisen tukea, niin sanottua jälkihuoltoa, on herätty uudistamaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Jälkihuolto ulottuu kuitenkin vain pieneen osaan itsenäistyvistä nuorista.reformeissa on pääsääntöisesti keskitytty pienten lasten ja lapsiperheiden varhaiseen tukemiseen, kun taas nuorten tukea on kehitetty koulutus- ja työmarkkinoiden näkökulmaa painottaen. Kaikessa hyvinvointipolitiikassa tulisi kuitenkin tunnustaa, että juuri itsenäistyvien nuorten odotetaan kouluttautuvan, työllistyvän, perheellistyvän ja pitävän hyvää huolta sekä lapsistaan että ikääntyvistä vanhemmistaan.Aikuistuvien nuorten tukemiseen panostaminen on vaikuttavaa ennaltaehkäisyä, katsottiinpa asiaa inhimillisestä tai kansantalouden näkökulmasta.Kevään eduskuntavaaleissa, niiden jälkeisessä hallitusohjelman valmistelutyössä ja etenkin tulevassa sosiaaliturvan uudistuksessa – sote-uudistusta unohtamatta – on otettava huomioon ihmisen elämänkulun kannalta merkittävä itsenäistymisen aika ja sen kauaskantoiset seuraukset yhteiskunnan kestävyydelle. Koulutukseen ja työssäkäyntiin kannustaminen ei yksin riitä.siirtymävaiheessa olevien nuorten toimeentuloa ja asunnonsaantia on tuettava, ja sosiaalisten suhteiden vahvistamiseen sekä mielenterveyden edistämiseen on kohdistettava huomiota, resursseja ja palveluja. Nämä toimet tukevat nuorten tahtoa vaikuttaa niin omiin kuin yhteiskunnallisiinkin asioihin.Itsenäistyvien nuorten hyvinvoinnin tukeminen on tulevaisuuden teko, joka auttaa kannattelemaan sekä vanhoja että uusia sukupolvia.