Soten kaatuminen oli helpotus

2019 kaatui ensin sote-uudistus ja sitten hallitus erosi – sama hallitus, joka kaksi vuotta sitten sairaanhoitajan uraa aloittaessani toivotti minut tervetulleeksi alalle kiky-sopimuksella.Sotea vierestä seuranneena olen toki helpottunut, ettei maaliin päästy. Veronmaksajan näkökulmasta kuitenkin mietityttää, mitä soten kaatuminen kahdesti oikein maksaa.Työpaikallani hoitohenkilökunnan resursointia tarkastellaan päivittäin. Aamu-, ilta- ja yövuoroista tehdään tilanneraportit, joissa muun muassa selvitetään, oliko vuorossa hiljaista, kiireistä vai normaalia. Usein vastaus on kiireistä, vai onko se nykyään siis normaalia?Ympäri vuorokauden toimiva erikoissairaanhoito ei voi kaatua. Jos iltavuorossa on pulaa henkilökunnasta, aamuvuoron hoitaja jää tekemään 14,5-tuntisen työpäivän.Tutkimukset kertovat, että Suomen terveydenhuollon hinta-laatusuhde on yksi maailman parhaimmista. Haluaisin nähdä samanlaisen tutkimuksen myös hallituksestamme.