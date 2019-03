Mielipide

Hallituksen ero aivan vaalien alla heikentää luottamusta parlamentarismiin

Pääministeri

Juha Sipilä (kesk) jätti perjantaina hallituksensa eronpyynnön sote- ja maakuntauudistuksen toteutumatta jäämisen takia. Hän piti tekoaan suoraselkäisenä osoituksena vastuun kantamisesta. Ministerit ja mediakin toistelivat vastuun kantamisen ryhdikkyyttä ja ”tulos tai ulos” -lupauksen noudattamista.Kansalaisena minulla on aikaisemminkin ollut poliitikkojen kanssa erilainen käsitys vastuun kantamisesta, johon odotetaan kuuluvan esimerkiksi oikeamieliset seuraukset, tekojen hyvitykset sekä tilanteen korjausyritykset. Hallituksen eroamista runsas kuukausi ennen vaaleja ei voida nähdä tällä tavoin. Vastuun ottamiseen liittyy usein jalosti myös jostakin omasta etuudesta luopuminen.Hallituksen eroaminen vie noin kuukauden ajaksi valtakunnan poliittisen johtajuuden. Tilanne jatkuu vaalien jälkeen, kun uutta vastuullista hallitusta muodostetaan. EU-osallistuminen ja -kannanotot jatkuvat kuitenkin tärkeinä valtakunnan asioiden hoitamisena. Virkamiehet valmistelevat EU-puheenjohtajuutta. Jos poliittisella johtajuudella uskotaan olevan merkitystä, on katkoksesta silloin haittaa. Tilanne ei tosin ole mikään ainutlaatuinen maan poliittisessa historiassa.Hallituksen eroaminen vaalien alla ei lisää luottamusta parlamentarismiin. Tuleeko Sipilän aloittamasta tavasta uusi käytäntö? Hallitus eroaa ennen vaaleja aloittaakseen kampanjansa tasavertaisesti opposition rinnalla. Usean vuoden ikävätkin poliittiset päätökset yritetään unohtaa. Mielipidekyselyjen ennusteet eivät saisi johtaa huonoon harkintaan.Poliitikot aliarvioivat kansalaisia pitämällä poliittista teatteria, jollaista on kuitenkin aina ollut. He eivät ota tehtäviään vakavasti, jos isänmaan asioita voidaan pitää rekvisiittana.Äänestysaktiivisuuden lasku johtuu politiikasta ja poliitikoista. Vaalitaktiset, populistiset tai epärehelliset esilletulot vievät luottamuksen järjestelmään.Uhmaikäisenä lapsena muistan ajatelleeni jättäväni kodin, kun olin saanut jonkin rangaistuksen tai kielteisen päätöksen. Vaikka uhkailuni helpotti hetkeksi pahaa oloani, se ei muuttanut todellista tilannettani. Hallitus ei ole tyytyväinen eduskuntaan ja se eroaa.Yhteiskunnan uudistuksien päätöksentekoon kuuluu monipuolinen keskustelu – siihen pitää kuulua myös epäonnistumisen mahdollisuus. Hallituksen eromahdollisuus on liian voimakas prosessin ohjaustapa.Sote-palvelujen hoitamiseksi tarvitaan kuntia laaja-alaisempi hallinto. Palvelujen tilanne on monilla seuduilla huono. Pääasiaan keskittyminen ratkaisee asiantilan. Vastuunkantamista on hoitaa ihmisten perusasiat kuntoon.