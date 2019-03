Mielipide

Pääministerin ero oli arvoton temppu

Juha Sipilä (kesk) on toistanut monet kerran paatoksen rintaäänellä, että hänen hallituksensa on ”isänmaan asialla”.Hallintoalamaisen on vaikea nähdä, millä tavoin pääministeri oli isänmaan asialla marssiessaan vastoin hallituskumppaneidensa toiveita esittämään eronpyyntönsä. Isänmaan asia sai jäädä sivuun, kun Sipilä marssi omalla ja puolueensa asialla.Sipilä vakuutteli haastatteluissa, että isänmaan asiat kyllä hoidetaan. Tämä tarkoittaa ilmeisesti sitä, että virkamiehet hoitavat, hallituksella kun ei ole enää valtuuksia tehdä poliittisia päätöksiä. En pysty keksimään yhtään hyvää syytä, miten pääministerin ero – erohan oli hänen henkilökohtainen päätöksensä – voisi parantaa isänmaan asioiden hoitamista.Sipilä totesi eroonsa johtaneesta sote-paketin kaatumisesta, että hallituksen esitykset olivat kyllä perustuslain mukaisia. Hän voi tarkoittaa vain, että esitykset olivat asianmukaisia, kunnes kaiken maailman dosentit ryhtyivät niitä tonkimaan.Tuollainen ei ole pääministerin arvovallan arvoista puhetta, mutta puhuja olikin pääministerin sijasta puoluejohtaja, joka yrittää vimmaisesti nostaa puolueensa kannatuskuopasta, johon se hänen hallituksensa toiminnan johdosta on pudonnut.Ero on arvoton päätepiste hallitukselle, jonka kehuttu ideologinen liima näytti murenevan heti, kun vaalipaniikki iski. Enää ei läiskitä ylävitosia vaan käydään tuikkaamassa naapurin sauna tuleen.Kun hallitus on hajallaan, miten se pystyy toimimaan edes toimitusministeristönä?