Mielipide

Hallituksen hajottaminen on äänestäjien halveksimista, kirjoittaa tutkija Charly Salonius-Pasternak

Suomalainen

äänestäjä on taas saanut nähdä, kuinka poliitikko ”vetää johtopäätöksen” ja pakenee kohdatessaan vastoinkäymisiä. Pääministeri Juha Sipilän (kesk) päätös esitetään suoraselkäisyytenä ja fraasia ”tulos tai ulos” viljellään laajasti.Demokratiassa kansa katsoo tulosta ja päättää, tuleeko käskyä ”ulos”. Osoittaa suurta halveksuntaa äänestäjiä kohtaan, jos ajattelee, että hallituksen hajottaminen soten takia viikkoja ennen vaaleja on demokratian kannalta oikea tapa kantaa vastuuta.Kaikki tekevät virheitä. Tarvitsemme poliitikkoja, jotka oppivat virheistä ja jatkavat ponnisteluja niistä huolimatta. Jos kyseessä olisi naispoliitikko, ainakin osa mediasta ja poliitikoista olisi heti kysymässä, kestääkö naispoliitikon kantti. Kun kyse on miehestä, (joka on pääministeri), käytetään kuitenkin sa­noja ”vastuunkanto” ja ”johtajuus”. Jos katsotaan myös joitakin edeltä­viä miespuolisia pääministereitä, parempia fraaseja olisivat ”oman edun tavoittelu” ja ”rintamakarkuruus”.Olen iloinen, että Tienhaarassa, Talissa ja Ihantalassa vallitsi eri näkemys johtamisesta vastoinkäymisten edessä.