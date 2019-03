Mielipide

EU:n pitäisi vahvistaa sosiaalista ulottuvuuttaan

Euroopan unionin

EU:n

Suomi

sosiaalipolitiikka on ollut talouspolitiikalle alisteista koko unionin historian ajan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö EU olisi vaikuttanut esimerkiksi hyvinvointivaltioiden toimintaan. Vaikka sosiaalipolitiikka kuuluu periaatteessa kansallisen toimivallan piiriin, EU:ssa tehdyt päätökset koskettavat myös suomalaisten hyvinvointia yhteisten sisämarkkinoiden, kilpailulainsäädännön ja etenkin talous- ja finanssipolitiikan koordinoinnin takia.Kansallisen hyvinvointivaltion ja EU:n rinnakkaiselo on ollut välillä myrskyisää. Monissa maissa on herätty tilanteeseen, jossa työvoiman liikkuessa vapaasti kunkin maan sosiaaliturvasta pääsevät osallisiksi myös muut EU-kansalaiset. Vapaan liikkuvuuden yhteydessä on myös noussut esiin pelkoja työntekijöiden oikeuksien polkemisesta.Eurokriisissä vaadittu talouskuri heikensi jäsenmaiden kykyä järjestää asukkailleen riittävä sosiaaliturva ja palvelut, minkä seuraa­muksiin Euroopan komissio puuttui verrattain myöhään. Toisaalta euroalueen säännöt alijäämän ja valtionvelan enimmäismääristä asettavat raamit kansalliselle päätöksenteolle, niin kuin on nähty esimerkiksi Italian ja Euroopan komission välisessä kiistassa.sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen on alkanut näyttää välttämättömältä. Sosiaalisiin kysymyksiin on oltava vastauksia, jotta eurooppalainen projekti säilyy kansalaisten silmissä oikeutettuna.Tutkimukset ovat osoittaneet, että suuret tuloerot vahingoittavat taloudellista ja demokraattista kehitystä. Kun eriarvoisuus on noussut otsikoihin, sosiaalipolitiikka on investointina ja talouskasvun tukijana saanut uutta painoarvoa Euroopan komissionkin mietinnöissä. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker julisti vuonna 2014 tavoitteekseen ”kolmen A:n sosiaaliluokituksen”. Konkreettisena tuloksena on EU:n sosiaalisten oikeuksien pilari, joka kokoaa yhteen 20 eurooppalaisen sosiaalisen mallin perusperiaatetta.Komissio ei ohjeista pilarissa, miten ongelmia tulisi hoitaa. Sen sijaan siinä asetetaan tavoitteita työllisyydelle sekä sosiaaliturvan määrälle ja kattavuudelle. Pilari ei velvoita jäsenmaita suoraan juridisesti, mutta se on merkittävä poliittinen symboli, johon jäsenmaat ja unionin instituutiot ovat sitoutuneet.Pilaria ei ole juuri mainittu tiedotusvälineissä. Suomen hallituskin on ollut vaisu. Tämä on kummallista, sillä voisi kuvitella, että Suomella – pohjoismaisella hyvinvointivaltiolla – olisi paljon annettavaa Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden edistämisessä.Eurooppalaisissa sosiaalisten mittareiden vertailuissa Suomi sijoittuu tavallisesti parhaiten suoriutuvien maiden joukkoon. Meillä on kokemusta sosiaaliturvan ja tasa-arvon rakentamisesta toimivan yhteiskunnan perustaksi. Tästä voisi ammentaa myös EU:n ja sen jäsen­maiden menestysreseptin aineksia.pitää mustasukkaisesti kiinni ajatuksesta, ettei sosiaalipolitiikka kuulu unionille. EU-maiden yhteiset vähimmäisstandardit hyödyttäisivät kuitenkin myös suomalaisia. Ne voisivat ehkäistä sitä, että markkinoiden paineessa sosiaalipolitiikkaa ajetaan alas ja jäsenmaat kilpailevat toisiaan vastaan alentamalla veroja ja heikentämällä työntekijöiden oikeuksia.Vaikka pilarin vaikutukset olisivat Suomessa rajalliset, välillä katse on syytä irrottaa omasta navasta ja ymmärtää aloitteen merkitys koko EU:lle. Vahvempi sosiaalinen malli voisi lujittaa eurooppalaista identiteettiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta – ja tehdä EU:sta yhtenäisemmän blokin maailmanpolitiikassa.Populismin ja autoritaarisuuden nostaessa päätään Euroopassa tarvitaan laadukasta keskustelua EU:sta ja sen merkityksestä, myös unionin sosiaalisesta ulottuvuudesta. Lisäksi tarvitaan visioita.Euro- ja eduskuntavaalien alla ehdokkailta pitäisikin kysyä heidän kantaansa EU:n sosiaalipolitiikkaan. Halutaanko sisämarkkinaprojektin kohottavan myös sosiaalisia standardeja? Jos näin halutaan, voisiko suomalainen hyvinvointivaltio silloin olla paras vientituotteemme?Suomi on EU:n puheenjohtajamaa syksyllä 2019. Herää kysymys, edistääkö seuraava hallitus EU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittämistä vai jatkaako se jarrutuslinjalla.