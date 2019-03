Mielipide

Metsiä tulee hoitaa eettisesti kestävin menetelmin

ei ole pystynyt pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Yhtenä seurauksena tästä on arvostelu tehostunutta metsätaloutta ja sen väkivaltaisia menetelmiä kohtaan.Monet ovat alkaneet kysellä, miksi heille sosiaalisesti ja kulttuurisesti niin tärkeät metsät käsitellään hakkuuaukoiksi, joissa kulkeminen on lähes mahdotonta hakkuutähteiden, aurausten, mätästysten ja ojitusten takia. Miksi metsämaaperän hiilinielua pienennetään maaperän voimakkaalla muokkauksella? Ja miksi puhutaan vain hakkuumääristä, kun pitäisi puhua metsänhoidon ekologisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä?on pakotettu yhden toimintalinjan, avohakkuiden ja viljelytalouden ideologian toteuttamiseen. Se on vaatinut voimakasta valtion tukea ja tiukkoja ohjaus- ja pakkokeinoja.Metsätalouden kuutiotuotoksen korostaminen on johtanut piittaamattomuuteen yhteiskunnan muista tavoitteista ja metsän aineettomista arvoista. Alan ammattikunta on onnistunut tuottamaan runsaasti puuta mutta epäonnistunut luonnon monimuotoisuuden ja monikäytön ekologisten ja sosiaalisten turvarajojen varmistamisessa.vanhemman polven metsäammattilaiset pitivät itseään suurten mittojen ja suurpiirteisen toiminnan miehinä. Heille näytti olevan vaikea sulattaa muiden ammattiryhmien ja kansalaisten arvostelua rajuja menetelmiä kohtaan. Nuoremmissa metsäammattilaisissa on jo monipuolisesti ajattelevia ihmisiä, joilla olisi valmiutta muuttaa toimintatapoja.Puuntuotoksen sanottavasti kärsimättä uudet metsäekologiset menetelmät pystyisivät tuottamaan ekologisesti ja sosiaalisesti parempia metsäelinympäristöjä.Metsähallituksen alue-ekologinen suunnittelu ja muut kytkeytyneisyyttä edellyttävät mallit – metsän luontaisen häiriödynamiikan käyttö, puuston eri-ikäisrakenteisena kasvatus sekä ennallistamisen ja säilytettävien avainbiotooppien keskittäminen luonnonarvoalueiksi – ovat talousmetsän ekologista ja sosiaalista kestävyyttä parantavia monitavoitteisia menetelmiä. Mutta niiden käyttö edellyttää halua ja kykyä suunnitteluteknisesti nykyistä vaativampaan yhteistyöhön.Myös ilmastonmuutoksen kannalta nämä menetelmät tuottaisivat olennaisesti paremman hiilinieluvaikutuksen avohakkuumalliin verrattuna. Ja silloin voitaisiin keskustella hakkuumäärien asemesta metsänhoidon ilmastollisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta kestävyydestä.tulisikin siirtyä käyttämään nykyistä oikeudenmukaisempia, eettisesti vastuullisempia ja kestävämpiä hoitomenetelmiä. Valtion tuki metsätaloudelle pitää siirtää näille menetelmille. Puolue- ja etujärjestöpoliittisesta ja teollisuuden ohjauksesta ei saisi olla epäilyksen sijaa.