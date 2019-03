Mielipide

Mökkikylä vaarantaisi Uutelan luonnonrauhan

on käyty keskustelua Vuosaaren Uutelan luontoalueelle kaavaillusta vuokramökkikylästä. Kielteisen kannanottonsa Uutelan Nuottasaaren rakentamiseen ovat julkaisseet Vuosaari-Seura, Aurinkolahti-Seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys.Me Uutelassa paljon liikkuvat ja sen hyvin tuntevat kaupunkilaiset pidämme ekomökkikonseptia sinänsä kannatettavana ideana. Uutelan Nuottasaari ei ole kuitenkaan sopiva paikka mökkikylälle. Helsingin yhä tiivistyvän rakentamisen vastapainona on tärkeää säilyttää ehyitä luontoalueita, joista Uutela on yksi tärkeimmistä.Mökkikylän rakentaminen olisi vastoin kaupungin laatimaa Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmaa vuosille 2017–2026. Se mitätöisi pitkäjänteisen työn, jota kaupunki on tehnyt Uutelan kehittämiseksi kasvavan kävijämäärän ja luontoarvojen ristipaineessa.”Uutela-elämys” on se, mitä kävijä kokee sukeltaessaan metsään, istuessaan rantakalliolla ja kuljeskellessaan maalaismaisemassa. Ympärillä on tilaa hengittää. Hiljaisuudessa kuulee tuulen, aaltojen loiskeen ja linnunlaulun.Tästä luontokokemuksesta voivat nauttia lähiseutujen asukkaiden lisäksi kaikki alueella retkeilevät – punavuorelai­sista päiväkotilapsista ulkomaisiin matkailijoihin.Tiiviin asuntorakentamisen välittömässä läheisyydessä Vuosaaren Uutela tarjoaa harvinaista luonnonrauhaa, jonka mökkikylän rakentaminen vaarantaisi. Se lisäisi alueen jo nyt ongelmallista autoliikennettä sekä tuhoaisi kauniin, lähes luonnontilaisena säilyneen Nuottasaaren puustoa ja rantakallioita.Mökkien rakentaminen aiheuttaisi maisemallista haittaa Uutelan läntiselle rantareitille ja läheisille niemille sekä rajoittaisi alueen kaikille avointa, yhteistä virkistyskäyttöä.