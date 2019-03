Mielipide

Oppivelvollisuuden tulisi päättyä vasta sitten, kun peruskoulu on suoritettu

mutta sosiaalisesti vetäytyvä nuori jää vähitellen yhä useammin kotiin. Koulu käyttää kaikki tukikeinonsa ja on jatkuvasti yhdessä perheen kanssa yhteydessä terveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen, mutta riittäviä perusteita huostaanottoon tai psykiatriseen sairaalahoitoon ei ole.Nuori pääsee sairaalakouluun vasta lähes kahden vuoden kotona oleilun jälkeen. Kun hän täyttää seitsemäntoista vuotta, tuen jatko edellyttää erillistä oikeutta opiskella sairaalakoulussa peruskoulu loppuun. Mikäli koulu jää kesken, kuntoutuvalta nuorelta pitäisi löytyä vahvuus itsenäiseen opiskeluun.Suomessa on huolestuttavasti kasvava joukko nuoria, jotka eri syistä keskeyttävät peruskoulun ilman päättötodistusta. Osalle nuorista selviää, että sosiaalietuuksia saa, oli päättötodistusta tai ei. Liian moni nuori kokee tämän houkuttelevana.Oppivelvollisuuden pitäisi päättyä, kun peruskoulu on suoritettu. Tämän tulisi näkyä myös pääsylippuna tiettyihin kansalaisoikeuksiin.Monet lapset ja nuoret tarvitsevat nykyistä paljon vahvemmin erityisopetuksen, sosiaalitoimen ja terveyspalveluiden tukea. Lakiin pitää kirjata selkeästi, mikä on riittävää tukea. Samoin on kirjattava, kuka järjestää peruskoulun keskeyttäneiden opinnot, mitä vaihtoehtoja niiden suorittamiseen on ja miten huolehditaan nuorten kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta.Vireillä oleva koko ikäluokan oppivelvollisuusikärajan nosto on kaunis ajatus – mutta kallis. Jos halutaan estää syrjäytymistä, tulisi lisätä rahoitusta koulujen perusresurssien turvaamiseen ja varmistaa nuoren siirtyminen toiselle asteelle.Hyvin toimiva sosiaalitoimi, terveydenhuolto, varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat paras tae nuorten opintojen loppuun saattamiselle, onnistuneelle työuralle ja elinikäiselle oppimiselle.