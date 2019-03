Mielipide

Abi, ei ole syytä huoleen – kaikki järjestyy

Radio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

, Spotify, Facebook, Instagram. Oli media mikä tahansa, en ole voinut olla törmäämättä abiturienttien valmennuskurssien mainoksiin. Viime syksystä lähtien niitä on tunkenut tappavan tasaiseen tahtiin esille milloin mistäkin päätteestä. Päällimmäinen tunne näistä mainoksista itselle on helpotus siitä, että sain lakin päähän jo viime keväänä. Toinen tunne, joka kuitenkin nousee esille, on se ahdistuksen määrä, jonka kanssa moni abiturientti juuri nyt kamppailee.Teille abeille haluaisinkin sanoa, että uskokaa tai älkää, kaikki järjestyy. En tarkoita tällä sitä, että kaikki menisi juuri suunnitelmien mukaan – että kaikki saavat juuri ne arvosanat, jotka haluat, ja pääsevät jatko-opintoihin juuri sinne, minne toivovat pääsevänsä. Tarkoitan, että vaikka arvosanat eivät miellyttäisi tai vaikka lakin saaminen siirtyisi vuodella tai puolella, et jää mistään paitsi.Jostain syystä monella on hirveä paine suoriutua lukiosta hyvin ja päästä heti jatko-opintoihin. Tiedän, että huonosti menneet kirjoitukset voivat tuntua maailmanlopulta. Itse katsoin Ylen ylioppilaskoelähetyksiä itku silmässä, kun asiantuntijat ja mallioppilaat kävivät koetta läpi. Totuus ei ole kuitenkaan vain mallioppilaita, asiantuntijoita ja kymmenen laudaturin todistuksia – se on kaikkea muuta. Se on meitä keskiverto-opiskelijoita.Kun tänä keväänä menette kirjoituksiin, muistakaa, että kävi miten kävi, se ei määritä teitä ihmisinä, se ei määritä teidän loppuelämäänne. Se, mikä määrittää loppuelämänne, on se, kuinka suhtaudutte vastoinkäymisiin ja onnistumisiin, elämään.