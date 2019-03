Mielipide

on aikaa kuukausi. Ennakko­äänestys alkaa kolmen viikon päästä.Työskentelen HS:n ilmasto­kirjeen­vaihtajana, ja yksi työ­tehtävistäni on pitää ilmasto­asioita esillä vaalien alla.Mutta mitä suomalaiset itse poliitikoilta oikeastaan haluavat? Jotta ei tarvitsisi arvailla, HS teetti vuodenvaihteessa kysely­tutkimuksen suomalaisten ilmasto­näkemyksistä.Gallupissa suomalaiset antoivat selkeän työtehtävän maan hallitukselle: ilmastonmuutoksen torjuminen pitäisi nostaa to do -listan kärkeen.saavat palkkansa verovaroista ja tekevät työtään suomalaisia varten. Suomalaiset siis ovat eduskuntaan valittujen poliitikkojen työnantajia. Varsinaista esimiestyötä tekevät etenkin ne suomalaiset, jotka käyvät äänestämässä.Aika monella voi olla kokemuksia omalta työpaikaltaan erinäisistä työtehtävistä, jotka esimiehen mielestä ovat todella tärkeitä ja todella kiireisiä mutta eivät saa viedä yhtään työaikaa eivätkä maksaa mitään. Tasapainottele siinä sitten.Vähän samantapaisen viestin suomalaiset lähettivät poliitikoille HS-gallupissa.pitää olla hallituksen tärkein asia 65 prosentin mielestä. Lisäksi 63 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että Suomen pitää olla edelläkävijä päästöjen nopeassa vähentämisessä.Sen jälkeen meneekin mutkikkaammaksi. Suomalaiset eivät halunneet, että ilmastonmuutoksen torjuminen koskettaa heidän elämäänsä. Sähkö ei saa maksaa liikaa eikä autoilu ja lihaakin pitää olla tarjolla joka päivä, oli se terveellistä tahi ei. Vähän lentävät kyllä kannattivat lentoveroa ja autottomat ruuhkamaksuja.poliitikkoparkojen sitten pitäisi tehdä?Jos asia on riittävän tärkeä ja sen hoitaminen koskee kaikkia, ihmiset luultavasti hyväksyvät helpommin vastenmielisetkin lait, verot ja maksut.Hyvä esimerkki tästä on valtionvelan hoitaminen. Poliitikot kertoivat kerta toisensa jälkeen, miten tärkeää velan taittaminen on ja miten sen takia pitää leikata sieltä ja täältä ja tuolta. Leikkauksia myös tehtiin aivan kaikkialle ehkä puolustusvoimia lukuun ottamatta.Jos kansalaiset ja poliitikot pitävät ilmastonmuutoksen hoitamista tärkeänä, jotain varmaankin pitäisi myös tehdä. Valtionvelan tapaan myös ilmastopäätökset vaativat loputtomasti keskustelua ja perusteluja. Ja jos ne koskevat kaikkia eikä tiettyjä ryhmiä tai aloja olla loputtomasti suojaamassa ja kompensoimassa ja hellittelemässä, päätökset on helpompi hyväksyä.päätöksiä ohjaa myös huhtikuun vaalitulos.Kun HS-gallupia katsoo tarkemmin, ilmastotehtävän nostivat poliitikkojen asialistan kärkeen vihreiden, vasemmistoliiton, keskustan, kokoomuksen ja Sdp:n kannattajat. Tässä järjestyksessä.Ainoastaan perussuomalaisten kannattajat eivät halunneet ilmastonmuutoksen torjumista hallituksen työlistan kärkipaikoille.Lisäksi puolueiden sisällä on ilmastonmuutokseen eri tavoin suhtautuvia ehdokkaita.Äänestämällä eri puolueita tai tiettyjä ehdokkaita jonkun puolueen sisällä suomalaiset voivat siis painottaa joko ilmastonmuutoksen torjumista tai sen siirtämistä vähemmän kiireellisten asioiden joukkoon.