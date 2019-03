Mielipide

Miksi brexit tuntuu hyvältä, mutta sote ei?

britti­konserva­tiivien nouseva tähti Margaret Thatcher esitteli Daily Expressissä hätä­muona­varastoansa.Maggie oli pakannut kätköönsä yhdeksän paunaa kide- ja tomu­sokeria, kuusi tölkkiä hilloa, marmeladia ja hunajaa kutakin, neljä purkkia säilykenautaa ja kinkkua, kaksi purkkia kieltä ja kaksi tölkkiä lihatiivistettä. Lisäksi oli vielä purkki makrillia, neljä purkkia sardiineja ja kuusi purkkia säilykelohta ”lohimoussen valmistamiseen” sekä pari­kymmentä purkkia säilyttyjä hedelmiä ja vihanneksia.Thatcherin muonavarastoon tiivistyy paljon siitä, miksi brexit tuntui monesta britistä hyvältä, turvalliselta ja ryhdikkäältä ratkaisulta.kulttuurintutkija Ray­mond Williams väitti aikanaan, että jokaisella yhteiskunnalla on oma tunnerakenteensa, jossa tunteita tunnetaan tietyillä yhteisillä tavoilla.Monien brittien tunnerakenteessa Britannia on yhä sotia käyvä maa. Poliitikot sulloutuvat parlamentin penkille kuin he olisivat edelleen lordi Nelsonin lippulaivassa matkalla kohti Trafalgarin taistelua. Taistelussa tärkeä reilu peli on kansallinen hyve. Koulu, kasvatus ja urheilu koulivat luonnetta. Brittihuumori osoittaa stoalaista mielenmalttia, tuli mitä tuli.Opiskelin aikoinaan Manchesterissa ja jouduin usein vastaamaan ky­symykseen siitä, mitä maita Suomi on valloittanut historiansa aikana. Yleensä mutisin, että olemme lähinnä sissisotaan erikoistunut metsäkansa, jonka ainoa valloitussota 1900-luvulla päättyi sen verran huo­nosti, että olemme keskittyneet rau­hantöihin. Monille briteille tämä oli täysin käsittämätön asenne. Saarella asuvien on aina oltava valmiita taisteluun, jottei maa jää eristyksiin ja jotta ruokahuolto on turvattu.britit eivät tehneet rauhaa toisen maailmansodan jälkeen. Saksojen yhdistyttyä Thatcher piti muistin virkistyksenä käsilaukussaan karttaa, johon oli merkitty Hitlerin Saksan valloittamat alueet. Vapaakauppa sopi Maggielle, koska se avasi uuden pelikentän maailmanvalloitukselle. Mutta yhteinen valuutta ja EU olivat enemmänkin vain Saksan uusi salajuoni. Tämän tunteen brexitin kannattajat onnistuivat herättämään henkiin: kyseessä oli joko me tai ne. Tunne vei äänestäjät mukanaan niin, että pahimmillaan maa hajoaa, jos skotit päättävät lähteä.Samalla brexit on myös osa nykypolitiikan isompaa kuvaa.Hyvinvointivaltiot loivat pitkään hyviä kehiä, joissa kaikki voittivat. Veroilla maksetut koulutus, terveydenhoito ja sosiaalietuudet tukivat talouskasvua, kun ne tuottivat työntekijöitä yrityksille. Talouskasvu taas tuotti verotuloja.Nyt hyvät kehät piiputtavat. Vasemmisto ajautui ensin sekaannuksen tilaan valtiouskon hiipuessa 1980-luvulla. Nyt markkinoilla syntyvät tuloerot, jättiyritykset ja finanssikriisit sotkevat myös markkinaliberaalien ohjelmatyötä.Brexitiä kannattivat etenkin vuoden 2008 finanssikriisin häviäjät, joilta leikattiin palveluita ja etuuksia. Politiikka putosi vaikeaan väliin: markkinaliberaalien kannattamat julkisen sektorin leikkaukset synnyttivät poliittisen liikkeen, joka kääntyi vapaita markkinoita vastaan.velloo aatteiden ristiaallokossa, jossa ei ole selkeitä ideoita siitä, miten kehittää yhteiskuntaa. Sen sijaan on tukku kysymyksiä, joihin poliitikoilta tai asiantuntijoilta saa niin mutkikkaan selityksen, että alkupään on ehtinyt unohtaa, kun selitys loppuu. Maakuntien ja valinnanvapauden ristiaallokkoon uponnut sote on vain yksi esimerkki. Pitäisikö puhua kansalaispalkasta, perustulosta vai osallistumistulosta? Tai mitä tarkoittaa vielä täyspimennossa oleva sotu, jota piti alkaa tehdä heti vaalien jälkeen?Kun isoista kysymyksistä ei saa tolkkua, ilmatilan valtaavat pienet mutta kiihkeät kysymykset. Pysäytetäänkö maahanmuuttajat? Poistetaanko dieselautoilta verot? Annetaanko ihmisten itse päättää, mikä heidän sukupuolensa on? Tai näytetäänkö EU:lle kaapin paikka?Nämä kaikki ovat tärkeitä kysymyksiä, mutta ne ovat myös yksinkertaisia kysymyksiä, joista on helppo kuumentua sekä jakautua meihin ja heihin. Politiikka kuitenkin huutaa myös isoja ja selkeitä uudistuk­sia, joilla yhteiset hyvät kehät saadaan pyörimään. Jäämmekin odottelemaan: vaalit olisivat paraatipaikka sellaisten uudistusten esittämiselle.