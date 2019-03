Mielipide

Tuntuu irvokkaalta, että asioistamme sopii jokin troikka tai kvartetti

edustajat ja hallituspuolueitten kansanedustajat ovat viime aikoina menneet usein selityksen taakse: tämä ei valitettavasti ollut hallitusohjelmassa. Vaikka asia on kuinka hyvä tai tärkeä, vastaus on aina sama. Se, mitä hallitusneuvotteluissa sovittiin, on ollut pyhää ja siitä on pidetty kiinni.Jokaisella kansanedustajalla on oma mandaattinsa ja valta­kirjansa, jonka hän on saanut äänestäjiltään – ei siis ministeriltä tai pääministeriltä eikä edes puolueelta. Saadun mandaatin takana on puolueen vaaliohjelma ja ehdokkaan antamat vaalilupaukset. Kuka näistä sopimuksista vastaa?Tuntuu irvokkaalta, että ­asioistamme sopii jokin troikka tai kvartetti, ja sen tekemään sopimukseen on tyytyminen. Sopimuksen alle jäävät puo­lueen ja edustajien vaalilupaukset.Kun katsotaan mennyttä hallituskautta, on pakko miettiä, ­mitä puolueiden vaaliohjelmista ja ehdokkaiden vaalilupauksista on jäljellä. Kyllä eduskunnankin pitäisi nauttia äänestäjien luottamusta siihen, että se, mikä ­luvataan, myös pidetään. Hallitusohjelma ei ole ainoa pidettävä sopimus.Jotenkin elämä tässä maassa ja tällaisten kansanedustajien varassa alkaa tuntua ahdista­valta.