Mielipide

Myös asiantuntijoiden pitää katsoa peiliin

Sote-uudistuksen

Jokainen

Julkisuudessa

Keskeinen

Asiantuntijoina

kaatuminen jälleen kalkkiviivoille herättää risti­riitaisia tunteita. Uudistuksen kriitikot iloitsevat, ettei heidän vastustamansa malli toteudu. Uudistuksen rakentajat ihmettelevät hukkaan valunutta aikaa ja kysyvät, onko palvelu­järjestelmän kokonaisuudistusta lainkaan mahdollista toteuttaa.Erikoissairaanhoitomme laatu ja saatavuus ovat kansainvälisesti verraten erinomaisia, mutta perusterveydenhoidossa asuinpaikka ja työmarkkina-asema vaikuttavat aivan liikaa lääkärille pääsyyn.Pelkkä terveyskeskuslääkäreiden määrän lisääminen ei riitä uudistukseksi, sillä myös sosiaalihuollossa on vakavia ongelmia. Vanhustenhoidon laatu vaihtelee paljon, ja vanhukset kärsivät yksinäisyydestä. Lastensuojelun painopistettä ei ole onnistuttu siirtämään ehkäiseviin palveluihin. Aikuissosiaalityö kaipaa muiden sosiaalipalveluiden tavoin yhteistyötä terveydenhuollon kanssa.Ongelmat kärjistyvät lähivuosina. Manner-Euroopan väestö ikääntyy nyt nopeimmin Suomessa. Uusi haaste on talouskriisistä alkanut syntyvyyden tasainen aleneminen. Väestörakenteen muutoksen vuoksi sote-menojen ennakoidaan kasvavan keskimäärin 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.epäonnistunut yritys ­sote-uudistukseksi on viivyttänyt valmistautumista palvelutarpeen ja kustannusten kasvuun. Vaikka epäonnistumiset tuovat kokemusta, ­niitä on ollut liikaa.Onneksi kaikki puolueet ovat yksimielisiä sote-uudistuksen tarpeesta. Ennen uutta valmistelukierrosta on silti välttämätöntä analysoida, miksi sote-uudistus kaatui tällä kertaa. Muutoin on vaarana, että samat virheet toistetaan jälleen kerran.on esitetty, että sote-uudistus epäonnistui, koska valmistelijat eivät kuunnelleet asiantuntijoita. Tämä ei ole totta.Sote-valmistelussa otettiin huo­mioon asiantuntijoiden palautetta pitkin matkaa. Kesän 2017 jälkeen ehdotus valinnanvapauslaiksi kirjoitettiin kokonaan uudelleen. Joulukuussa 2017 poistettiin epäonnistunut erikoissairaanhoidon valinnanvapauden laajennus. Kompromissi oli historiallinen ja merkittävä.Edistysaskeleet jäivät huomaamatta, sillä julkisuutta hallitsivat uudistusta periaatteellisista tai ­intressisyistä vastustaneet asiantuntijat. Heitä valiokunnat kuulivat asiantuntijoina lakiesityksen yksityiskohtien korjaamisessa. Heille olisi kelvannut vain valmistellun mallin hylkääminen.Kaltaisemme asiantuntijat, jotka arvioivat mallin edut sen haittoja suuremmiksi, jäivät julkisuudessa ja eduskuntakuulemisissa paitsioon.ongelma asiantuntija­tiedon hyödyntämisessä oli, etteivät valmistelijat saaneet riittävän sel­keää tietoa lakiesitysten perustuslainmukaisuudesta tarpeeksi varhain.Perinteinen tapa arvioida lakiesitysten perustuslainmukaisuutta vasta eduskunnan perustuslakivaliokunnassa ei toimi sote-uudistuksen kaltaisissa järjestelmämuutoksissa. Kahden perättäisen hallituksen ­aikana sote-uudistus on kaatunut siihen, ettei lakiesityksissä ehditty huomioida niiden perustuslain­mukaisuutta. Tämä asiantuntemus on saatava lainvalmisteluun nykyistä varhaisemmassa vaiheessa.Perustuslain tulkintaa ei saisi irrottaa sen poliittisesta, moraalisesta ja taloudellisesta ympäristöstä. Liian ahtaat laintulkinnat ­voivat johtaa siihen, että ne estävät niiden oikeuksien – esimerkiksi riittävien sote-palveluiden ja yhdenvertaisuuden – turvaamisen, joita varten perustuslaki on säädetty.emme kyenneet yhteispeliin, jossa olisimme muodostaneet yhteisiä ja valmistelua paremmin tukevia näkemyksiä. Asiantuntijatyö oli someajan hengessä kinastelua, kapea-alaisuutta ja oman osaamisen korostamista.Riitely ja viivyttely näyttää leimanneen myös valiokuntatyötä. Viimeinen kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 7. maaliskuuta osoitti, että perustuslaki- ja sote-asiantuntijoilta puuttui keskinäinen ymmärrys ja yhteinen kieli.Sote-uudistus ei lopulta kaatunut suuriin periaatekysymyksiin tai perustuslakiin vaan yksityiskohtiin, joista olisi voitu sopia, jos olisi ollut tahtoa. Kaikilla valmisteluun osallistuneilla ja sitä kommentoineilla on peiliin katsomisen paikka. On järkyttävää, jos suomalaisten suurin uhka on toinen suomalainen.