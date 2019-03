Mielipide

Voitaisiinko sote-venettä vihdoin soutaa yhdessä?

Maakunta-

Uudistusajureina

Suurin

Lainvalmistelijoina

ja sote-uudistus kaatui viime viikolla, ja sote-rakenteiden uudistaminen periytyi siis jälleen kerran seuraavalle hallitukselle.Sote-rakenteita on pyritty ­uudistamaan vuodesta 2005 lähtien (Paras-hanke). Sen jälkeen Jyrki Kataisen (kok) hallituksen aikana sotea yritettiin sovittaa yhteen vahvoihin peruskuntiin ja sittemmin kahteenkin otteeseen parlamen­taarisesti valmisteltuihin kuntayhtymärakenteisiin. Viimeksi Juha Sipilän (kesk) hallitus pyrki rakentamaan soten maa­kuntien varaan.ovat olleet koko ajan ikärakenne sekä palvelutarpeen ja kustannusten kasvu. Jo nyt ongelmia on yhdenvertaisuuden toteutumisessa, palvelujen saatavuudessa, henkilöstön riittävyydessä sekä rahoituksessa. Tulevaisuudessa ongelmat vain lisääntyvät.Paras-hankkeesta lähtien keskeisenä ratkaisuna on ollut sote-palvelujen integraatio ensin perustasolla ja sittemmin myös erikoistasolla. Integraatiolla tarkoitetaan palveluiden yhteen sovittamista, jonka avulla asiakkaan olisi tarkoitus saada palvelunsa oikeaan aikaan ja saumattomasti. Integraatio vahvistaisi ennen kaikkea ikäihmisten ja paljon palveluja tarvitsevien palveluja. Hoitoketjun vahvistamisen lisäksi integraatiolla on katsottu olevan merkittävää ­tehostamispotentiaalia.osa puolueista näyttää sitoutuneen sote-tehtävän siirtoon kuntia suuremmille har­tioille. Suuremmat hartiat nimityksenä ja niiden määrä ovat pahasti politisoituneet. Tässäkin tulisi muistaa iso kuva: neljäntoista viime vuoden ajan 295 kunnan on katsottu olevan liian heikkoja järjestämään sote-palvelut. Kaikki esitetyt luvut (5–18 järjestäjää) olisivat askel kohti vahvempaa järjestäjävastuuta.Poliittisessa keskustelussa haikaillaan myös kuntatuottajia, ja osa haluaisi vielä purkaa ­integraation jättämällä sosiaalihuollon kuntiin. Maakunta­uudistuksen valmistelussa kuntien laajan tuottajaroolin avaamisen katsottiin heikentävän järjestäjän mahdollisuuksia turvata palveluja ja rakenteiden uudistamista sekä lisäävän taloudellista riskiä ja kilpailua osaavasta henkilöstöstä. Sosiaalipalvelujen jättäminen kunnille taas katkoisi palveluketjut ja jättäisi palvelut mediaanikooltaan 6 500 asukkaan kunnille eli heikoille hartioille.Valinnanvapaudessa asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti saavat kannatusta. Terveyskeskustoimintaa ei haluta markkinoille. Lienee selvää, että muun muassa vammaisten ja ikäihmisten itsemääräämis­oikeutta tulee vahvistaa, ja tarvitsemme yksityissektorin palveluntuotantoa vastataksemme lisääntyvään kysyntään. Tässäkin tulisi löytää tasapaino julkisen palveluntuotannon, asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien ja kustannusten kasvun hillinnän välillä.olemme tehneet töitä soten eteen 14 vuotta, ja vielä näyttäisi olevan vuosia jäljellä ennen kuin ­uudet rakenteet ovat toiminnassa. Kun sote-historiaa on jo tovi takana ja lähes kaikki eduskuntapuolueet ovat olleet ­jollain tavoin uudistuksissa mukana, tulisi viimein saada aikaan poliittinen konsensus sote-rakenteesta. Poliittisten irtopisteiden ja vastakkainasettelun sijasta tulisi kantaa poliittinen vastuu ja hakea yhteistä tahtotilaa parlamentaarisesti.Konsensus mahdollistaisi tehdyn työn nopean jatkamisen. Sen avulla tulevat rakenteet saataisiin myös nopeammin käyttöön.