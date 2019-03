Mielipide

Palattuani Yhdys­valloista Suomeen en osannut varautua yhteen asiaan: Suomessa lasten odotetaan pärjäävän yksi

Asuessani

Yhdysvalloissa

Suomessa

ulkomailla haaveilin suomalaisesta koulusta. Ah, lämpimät koululounaat! Ah, pätevät opettajat! Ah, lapset saisivat kävellä itse kouluun ja takaisin!Suomalainen koulu on täyttänyt odotukset. Ensimmäisessä tapaamisessa kuopuksen opettaja sanoi, että toivoo työrauhaa. Jos ongelmia tulee, hän ottaa yhteyttä. Don’t call us, we call you.Se tuntui helpottavalta verrattuna amerikkalaiseen järjestelmään, jossa vanhempia pyydettiin joka viikko apu­opettajiksi. ”Luokasta puuttuu kosteuspyyhkeitä, kuka hankkii huomiseksi” -sähköpostit opettajalta aiheuttivat stressipiikkejä. Kukapa haluaisi olla vastuussa siitä, ettei tahmatassuja pyyhitä.Yhteen asiaan en kuitenkaan osannut Suomessa varautua. Lasten itsenäistyminen, jota olin odottanut, onkin ottanut vähän koville.lapsia kuljetetaan kaikkialle eikä jätetä yksin kotiin ennen teini-ikää. Siksi he eivät tarvitse kännyköitä niin nuorina kuin Suomessa. He pysyvät lapsina pidempään.Tämä muuten tulee järkytyksenä suomalaisille vaihto-oppilaille, jotka kuvittelevat 16-vuotiaana lähtevänsä Yhdysvaltoihin itsenäistymään. Aika moni teini joutuu kohdelluksi kuin lapsi, joka ei saa mennä yksin minnekään.Suomessa on onneksi turvallisempaa. Se johtaa siihen, että lasten odotetaankin pärjäävän yksin. Koulun urheilupäivä voi loppua kello 11.30, ja sen jälkeen lapset lähetetään kotiin. Päivät alakoulussa loppuvat muutenkin kello 12–14.Taidan olla helikopterivanhempi, kun ihmettelen, mitä lapsille tehdään niinä 3–6 tuntina ennen kuin vanhemmat tulevat töistä. Vain pienimmille on iltapäiväkerhoja. 9-vuotiaat ja vanhemmat leikkivät kai keskenään. Totuus taitaa olla, että lapset roikkuvat koneella tai kännykässä suuren osan iltapäivää. Yksi tuttu totesi iltojen harrastusrumban johtuvan siitä, että se on ainoa tapa irrottaa lapset netistä.on välillä keskusteltu siitä, ettei kouluaamujen pitäisi alkaa jo kello 8. Itse toivoisin, että koulupäivät vastaisivat iltapäivästä enemmän vanhempien työpäivää. Mitä järkeä on siinä, että suomalainen lapsi elää kuin eri aika­vyöhykkeellä vanhempiensa kanssa?Amerikkalaiset pitävät itsestäänselvyytenä, etteivät lapset pärjää yksin. Suomalaiset taas pitävät itsestäänselvyytenä, että lapset pärjäävät yksin. En ole vakuuttunut siitä, että kummatkaan ovat täysin oikeassa.