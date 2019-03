Mielipide

Menestys edellyttää panostusta koulutukseen

ja muut globaalit ongelmat edellyttävät näkemystä siitä, miten uhkiin voidaan vastata. Koulutus, kasvatus ja tutkimus auttavat ihmiskuntaa selviytymään, muuttamaan elin­tapoja ja kulutus­tottumuksia sekä ratkaisemaan kohtalon­kysymyksiä.Tarvitsemme yhteisen kuvan paremmasta tulevaisuudesta. Koulutus, kasvatus ja tutkimus on nostettava investointikohteiden kärkeen.muuttaa työtä ja siirtää suorittavia tehtäviä koneille. Työllistyminen edellyttää tulevaisuudessa vahvaa koulutuspohjaa ja jatkuvaa osaamisen päivittämistä.Digitalisaatio ja uudet oppimis­tavat asettavat uusia vaatimuksia myös opettajien osaamiselle ja ammattitaidolle. Opettajan työn mer­kitys ei kuitenkaan vähene, päin­vastoin. Opettajaa tarvitaan ohjaamaan oppijoita, jotta jokainen heistä saavuttaisi parhaimpansa ja löytäisi paikkansa yhteiskunnassa.Parhaimmillaan digitalisaatio vapauttaa opettajan aikaa oppimisen tukemiseen ja vuorovaikutukseen.ja lapsia syrjäytyy vauraissakin yhteiskunnissa, myös koulutuksen huippumaissa. Suomessa hyvin heikkojen osaajien osuus on Pisa-tutkimuksissa yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.Monen heikon osaajan koulutuspolku jää valitettavasti kesken, mikä vaarantaa myös työllistymisen. Työurat jäävät pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneilla lyhyemmiksi kuin vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneilla. Myös heidän hyvinvointinsa ja terveytensä jäävät keskimääräistä heikommiksi.Syrjäytymistä ei pidä hyväksyä. Jokainen ihminen on arvokas, ja jokaisen tulisi voida omalla panoksellaan osallistua yhteiskuntaan.Kasvatus ja koulutus on paras keino vahvistaa osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ihmiselle syntyy kokemus arvostuksesta, kun opettajalla on ­aikaa kohdata lapset ja nuoret yksilöinä ja mahdollisuudet tukea oppimista. Opettajat tarvitsevat myös toimivampaa täydennyskoulutusta.tasa-arvo rakentuu mahdollisuuksista ja velvoitteista. Oppivelvollisuutta on pidennettävä niin, että jokainen suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon.Valtaväestöstä kieli- tai kulttuuritaustaltaan eroavat nuoret jatkavat muita harvemmin toisen asteen koulutukseen ja korkea-asteelle. Heidän opiskelunsa tukemiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota.On myös varmistettava, että erot eri koulujen ja kuntien välillä eivät kasva liian suuriksi. Lapsen on voitava vastedeskin mennä lähikouluun, jossa on turvallista opiskella pätevän opettajan ohjauksessa.alkupäätä on vahvistettava. Varhaiskasvatuksen merkitys lapsen oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle ymmärretään sekä Suomessa että kansainvälisesti.Nobelisti James Heckmanin mukaan investoinnit varhaiskasvatukseen tuovat jopa 7–10-prosenttisen tuoton. Monissa maissa pohditaan, kuinka lisätä osallistumista varhaiskasvatukseen ja kuinka turvata sen laatu, jotta varhaiskasvatus loisi ­tehokkaasti pohjaa oppimiselle ja tasaisi oppimiseroja.Kouluttautumisen – esimerkiksi osaamisen päivittämisen ja uusien ammatillisten taitojen tai kansalaistaitojen hankkimisen – pitää olla mahdollista myös aikuisiällä. Koulutuksen tarve ja opiskeluhalu eivät katso ikää. Kaikenikäisille on tarjottava tilaisuus oppia uutta.koulutus on ollut tasa-arvoista ja maksutonta. Opiskelu on ollut mahdollista kaikille riippumatta ihmisen taustasta. Tämä tasa-arvon pyrkimys on luonut maamme koulutusmenestystä.Koulutuksen huippumaat eivät ole saavuttaneet asemaansa sattumalta, vaan panostamalla koulutukseen ja opettajien tukemiseen. Ne investoivat tulevaisuuteen pitämällä koulutuksen korkeatasoisena ja uudistamalla sitä. Menestystarinalle on luvassa jatkoa vain, jos koulutukseen, tutkimukseen ja innovaa­tioihin sijoitetaan riittävästi varoja.Osaamistasoa on nostettava, ja jatkuva oppiminen on otettava päämääräksi. Koulutustason lasku on käännettävä koulutustason nostoksi. Opiskelemaan ja työelämään tarvitsemme myös maahanmuuttajia. Työmarkkinoilla tarvitaan nykyistä enemmän kansainvälisiä osaajia.