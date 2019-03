Mielipide

HSL:n lippu-uudistus on meille Östersundomissa asuville katastrofi

lippujen hinnat muuttuvat huhtikuussa uusien vyöhykkeiden myötä. Ehkä uudistuksessa on jotain hyvääkin, mutta se aiheuttaa myös perhekohtaisia katastrofeja.Uudistuksen suuriin häviäjiin kuuluvassa Östersundomissa esimerkiksi nelihenkisen perheen matkakustannukset nousevat vuodessa noin 1 750 eurolla, kun perheeseen kuuluu kaksi keskustassa työskentelevää aikuista, yksi opiskelija ja yksi lukioikäinen.Tällä hetkellä perheen lippujen vuosikustannukset ovat yhteensä 1 751,40 euroa, mutta uudistuksen jälkeen jopa 3 494 euroa. Tähän päälle tulevat vielä lasten kesäajan yksittäiset harrastuksiin kulkemiset. Hinnankorotus on täysin kohtuuton.HSL on kerta toisensa jälkeen perustellut alueen asukkaiden reklamaatioita parantuneilla liikenneyhteyksillä.Nämä ”parantuneet yhteydet” ovat alueelle arkisin kulkevat bussit, jotka liikennöivät kerran tai kaksi tunnissa (ruuhka-aikoina ehkä jopa kolme ­kertaa). Esimerkiksi Puroniityn alueelle busseja kulkee koko vuorokauden aikana yhteensä vain 16 kappaletta, ja nekin vain arkisin. Liikenne lakkaa täysin kello 17:n jälkeen. Viikonloppuisin bussiliikennettä ei ole lainkaan. Tuolloin lähimmälle bussipysäkille on matkaa jopa neljä kilometriä.HSL:n joukkoliikenteen hinta-laatusuhde ei todellakaan ­toimi alueellamme. Ainakin meidän talouteemme hankitaan uudistuksen seurauksena uusi auto, ehkäpä jopa kaksi.