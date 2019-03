Mielipide

Aikuisten on vihdoin otettava lasten ympäristöhuolet tosissaan

Greta Thunbergin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

esimerkkiä seuraten marssivat tuhannet lapset Suomessa ja muualla Euroopassa vaatien päättäjiä ryhtymään kiireesti toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Toukokuun alussa aloittava Suomen uusi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen totesi äskettäin, että lasten kokemat ympäristöhuolet on otettava tosissaan. Tänään perjantaina on kansainvälinen opiskelijoiden ilmastolakko, johon osallistuu nuoria ympäri maailmaa.Päättäjät ja useimmat muutkin aikuiset jahkailevat ja väistelevät vastuutaan – ”järjestelevät Titanicin kansituoleja” –, vaikka tietävät, että nykyinen elämäntapa johtaa meidät kaikki katastrofiin jo muutamassa vuosikymmenessä.Nyt on viimeinen hetki yrittää estää romahdus, mutta sen ­sijaan tämä sukupolvi on ryöstämässä elämän seuraavalta.Lapset Greta Thunbergin johdolla osoittavat, että satu keisarin uusista vaatteista on todempi kuin koskaan. Keisari on tämä kulutusyhteiskunta. Hyvinvointiähkyiset aikuiset ulkoistavat vastuun maapallomme tulevaisuudesta omille lapsilleen. Aikuisten elintasoralli lentomatkailuineen, tehotuotantolihoineen, ylisuurine autoineen ja asuntoineen, kertakulutusturhakkeineen ja moottoriurheiluineen pyörii ja savuaa yhä kiihtyvää vauhtia, samalla kun ilmastoahdistus ja -masennus kalvaa yhä syvemmin lapsiamme. Lapsilla on täysi syy huolestua tulevaisuudestaan seuratessaan tätä mieletöntä menoa, joka pyörii tämän hetken nautinnoissa.On sinusta ja minusta kiinni, että me aikuiset otamme lasten huolen oikeasti tosissaan. Lue uudelleen viime syksynä ilmestynyt IPCC:n raportti, jos et muuten usko, että aloittaa pitää nyt heti. Keinoja voit kysyä vaikka Sitralta. Mittaa hiilijalan­jälkesi ja ala toimia! Tutki tuoteselosteet ja ota selvää kaiken sen ­alkuperästä mitä rahoitat, sillä juuri sinä vaikutat jokaisella ­ostopäätökselläsi.Vastuu kuuluu myös yhteisöille. Kaikessa julkisessa toiminnassa ja sen suunnittelussa, esimerkiksi kaupunkien maan­käytössä ja suurkeittiöiden ruokahankinnoissa, tulee aina huomioida myös ympäristövaikutukset.Päättäjät on saatava toimimaan. Kysy vaaliehdokkaaltasi, miten hän aikoo edistää ympäristöasioita. Vaadi häneltä konkreettisia ilmastotekoja pelkkien puheiden sijasta. Vaihda ehdokasta, jos vastaukset ovat vältteleviä ja ympäripyöreitä.