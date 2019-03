Mielipide

Juha Sipilä on uusi mies, jolla on elämä edessään

Juha Sipilän

(kesk) hallituksen eron uutisointi näytti, että nyky­media toimii kuin salamasota: vauhdikkaasti, hurjalla voimalla ja koko ajan eteenpäin rynnistäen.Median kierrosnopeuden kasvu on mullistanut poliittisen pelin säännöt. Siksi vaalitaistelu on kaikkea muuta kuin ratkaistu.hallituksen ero­päivän 8. maaliskuuta uutisointia yhden välineen eli Helsingin Sanomien kautta.Uutinen erosta julkaistiin perjantaina kello 8.53. Iso uutinen sai ihmiset etsimään lisätietoa verkosta. Siksi viestimet tuuttasivat uusia juttuja niin nopeasti kuin pystyivät.HS:n uutisjuttua täydennettiin moneen kertaan, kunnes kello 10.35 siirryttiin uutisoinnista analysointiin: päätoimittaja Antero Mukka kommentoi soten ja hallituksen kaatumista.Iltapäivällä päästiin seuraavaan vaiheeseen, kun politiikan konkaritoimittaja Marko Junkkari kertoi 17.01 uutistapahtuman taustat: ­”Keskustalaiset riehaantuivat Juha Sipilän poliittisesta silmänkääntötempusta”. Ja 15 minuuttia myöhemmin pääkirjoituksessa luotiin jo katse eteenpäin otsikolla ”Vaalitaistelun kuumin vaihe käynnistyi hallituksen erolla”.Vanhassa printtimaailmassa uutinen hallituksen erosta olisi kerrottu seuraavan päivän lehdessä, kommentit ja keskustelu olisivat jatkuneet monta päivää ja uutistapahtuman laaja taustoitus olisi tehty ehkäpä viikonlopun lehdessä.Nyt koko uutissykli alusta loppuun kesti kahdeksan tuntia ja 23 minuuttia.on politiikan aika­yksikkö. Siksi uutissyklin kierrosnopeuden kasvu on muuttanut poliittista aikaa.Vanhassa maailmassa uutissykli olisi ehtinyt pyörähtää vain muutaman kerran ennen neljän viikon kuluttua odottavia eduskuntavaaleja. Siinä ei olisi mielipiteitä paljon muutettu.Sen sijaan nykyään uutissykli kestää korkeintaan päivän. Se voi tarkoittaa 30:tä pyörähdystä ennen vaalipäivää. Siinä ajassa saattaa tapahtua mitä tahansa.julkaistiin hallituksen erosta yhdessä päivässä 13 uutisjuttua.Harva ehti tietenkään lukea niitä kaikkia, sillä useimmilla on omakin elämä elettävänään. Valtava juttumäärä loi kuitenkin mielikuvan, että asia oli puhuttu puhki, ja oli aika siirtyä eteenpäin.Näin massiivinen uutisrummutus luo tilanteen, jossa aikaisemmat asiat tuntuvat ikivanhoilta. Muistatteko vielä Anne Bernerin (kesk) työpaikan tai Antti Rinteen (sd) paluun töihin? Tuntuu kuin niistä keskusteluista olisi todella kauan.Edellisten uutissyklien teemat voivat palata tulevissa sykleissä, mutta ennen sitä niistä puhuminen tuntuu jotenkin väärältä.Hetkinen, joku siellä huutaa, olisi vielä muutama kysymys. Ei voi mitään.Mikään ei ole niin vanha kuin asia, josta puhuttiin muutama tunti sitten. Siksi valistunut tarkoittaa nykyään pinnallisesti perehtynyttä.poliitikko pärjää nykymedian kanssa? Huonosti, ainakin suomalainen poliitikko. Digiaikana jokainen suomalaishallitus on menettänyt maineensa.Sen sijaan Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on kehittänyt tilanteeseen persoonallisen ratkaisunsa: hän ei alistu median tahtiin vaan tuottaa aamuin illoin ihan omia uutisiaan. Trump tietää, että poliitikolle media on kuin lemmikkialligaattori, joka täytyy syöttää kaksi kertaa päivässä, muuten se syö isäntänsä.Mutta haloo, miksi kolumnisti jauhaa yhä siitä Trumpista, vaikka on ollut jo kaksi kuukautta Suomessa – aika siirtyä eteenpäin!on julma, koska se tuhoaa ihmisen, mutta myös armollinen, koska se sallii ihmisen syntyä uudestaan. Itse asiassa se vaatii juuri sitä. Ajatelkaa vaikka Paavo Väyrystä, jolla on poliittisia elämiä kuin kissalla, uusin Vladimir Putinin sylissä kehräämässä.Koska kaikki on tässä ja nyt, menneisyydellä ei ole merkitystä. ”Olen jättänyt sen taakseni” sopii selitykseksi ihan mihin tahansa, miksei siis myös pääministerinä toimimiseen.Heti eroilmoituksensa jälkeen Juha Sipilä vaihtoi puvun tuulitakkiin, ja illalla hän ajoi partansa. Hän oli kuin uusi mies, jolla on koko jännittävä elämä edessään.