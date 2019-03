Mielipide

Vesivahingoista maksettiin toissa vuonna yli 160 miljoonaa euroa – Osa korvauksista valuu hätäasuntojen välitt

tammikuisena tiistai-iltana huomioni kiinnittyi olohuoneen verhossa olevaan pieneen märkään läikkään. Vedettyäni verhon syrjään näin, kuinka tippa toisensa perään putosi verkkaiseen tahtiin lattialle.Kun huoltoyhtiön asiakaspalvelija tuntia myöhemmin vastasi, lattiaa koristi jo rivi kippoja. Paikalle tullut päivystäjä tiesi kertoa, että lumen sulamisvesiähän nuo varmaan. Hän neuvoi ripustamaan kattoon lankoja, joita pitkin vesi valuisi astioihin hiljaa. Oli tainnut nähdä joskus aiemminkin, että katosta sataa vettä.mahdollisuuteen viittaavat myös tilastot. Niiden mukaan vakuutusyhtiöt korvaavat tätä nykyä kotitalouksille vuosittain noin 40 000 vesivahinkoa. Moni vahinko myös jää korvausten ulkopuolelle. Eli joka päivä reippaasti yli sadassa suomalaiskodissa tulvii.Korvattavien vahinkojen määrä on viime vuosikymmenet kiipinyt pikkuhiljaa ylöspäin. Maksettuja korvauksia kuvaava käyrä nousee selvästi jyrkemmin. Toissa vuonna korvauksia maksettiin yli 160 miljoonaa euroa.Se ei yllätä, jos omaan asuntoon on hiljattain valunut kymmeniä tai satoja litroja vettä. Sellainen vesimäärä tarkoittaa väistämättä isoa remonttia ja hyvin todennäköisesti väistöasunnon tarvetta.Niin kävi meillekin, vaikka korjausfirma ensin pari viikkoa vakuutteli, että tästä selvitään raaputtamalla katon maali pois ja antamalla betonin kuivua. Kosteusmittaukset kuitenkin paljastivat, että vettä oli lorissut rakenteisiin vielä enemmän kuin ämpäreihin.seurannut kiihkeä asunnonetsintä oli paitsi äärimmäisen stressaava myös silmiä avaava harjoite. Välityssivustolta löytyi sopiva asunto, jota vuokrasi iso väliaikaista majoitusta tarjoava yritys.Sivustolla kerrottu hinta oli melko rouhea, mutta siedettävissä. Yllättäen kuitenkin selvisi, että vakuutuksen korvaaman vahingon yhteydessä asunnosta laskutettaisiin kalliimman taksan mukaan. Helsingin lähiössä sijaitsevasta alle 50 neliön kaksiosta olisi pitänyt pulittaa lähes 2 400 euroa kuukaudessa.Jäi vähän sellainen maku, että joku tekee bisnestä toisten ahdingolla. Myös meille uhkasi tulla tuntuvasti lisäkustannuksia, vaikka isoin lasku olisi langennut vakuutusyhtiölle. Ja me kaikki toden­näköisesti maksamme vakuutusmaksuissamme kalliista sijaisasunnoista vakuutusyhtiöille koituvia kuluja.Kiitos sosiaalisen median ja hyvän­tahtoisten ihmisten, me löysimme kohtuuhintaisen väliaikaisasunnon.