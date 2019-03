Mielipide

Hoivakoteja kritisoitaessa pitää olla oikeudenmukainen

Kohu

Hoivakodeissa

Mihin

hoivakodeissa ilmenneistä laiminlyönneistä on poikinut käsienpesijöiden armeijan. Muutaman yksikön sairaanhoidosta vastaavana lääkärinä tunnen tilanteen.Hoivayhtiöillä on ollut käytäntö, jossa niiden työntekijä tarkistaa hoivakodin esimiehen laatimat työvuorolistat. Niistä hoivayhtiön tarkistaja on napsinut surutta tunteja pois. Kun esimies yrittää perustella listaansa, vastaus on saattanut kääntyä aggressiiviseksi.Esimiehen asema todentuu mahdottomaksi: alaiset ja omaiset käyvät kimppuun, eikä omaa esimiestä vastaan voi liikaa rettelöidä – se on irtisanomisperuste.Nyt hoivayhtiöiden väliporras sysääkin käsiään levitellen vastuuta mitoituksesta alaisilleen hoivakotien esimiehille. Samalla tarkastajat ovat rynnänneet kentälle. Heilläkin on tarve pestä kätensä.Olen ollut hoivabisneksen kritisoija keikkalääkärifirmojen ylilyönneistä lähtien. Oikeudenmukainen pitää kuitenkin olla. Nyt tilanne näyttäytyy vastuullisten osalta paitsi käsien pesemiseltä myös suoranaiselta ajojahdilta yksityisiä hoivakoteja kohtaan, vaikka samoja ongelmia esiintyy myös julkisissa yksiköissä.Tarkastusten ja niistä kertomisen tulee sujua tasapuolisesti. Esimiehiä ei pidä syyllistää silloin, kun vika ei ole heissä.ei sallita päivystyslääkkeiden säilyttämistä. Tämä vaarantaa potilasturvallisuutta haja-asutusalueilla, sillä apteekki voi olla kiinni päiväkausia.Lääkäri saa näytelääkkeitä. Tarvitsen yksiköissäni 3–4 antibiootin aloituspakkauksia, joita säilytän lukitusti. Järjestely on sopinut sairaanhoitopiirin farmaseutille. Toivon sen sopivan aluehallintovirastollekin, vaikka se ei vielä sisälly säädöksiin. Muistan, että jarruvaloistakin ensin sakotettiin. Pian niitä jo suositettiin.Kysymäni perusteella aluehallintovirasto sallii samaan huoneeseen sijoitettavan vain pariskunnan tai lähisukulaiset. Mummot ovat usein pelokkaita ja toivovat kaveria. Mielestäni ei ole järkevää estää yhteiseloa, jos molemmat sitä tahtovat ja se sopii myös omaisille.perustuvat aluehallintoviraston tarkastuskäynneillään määräämät odottamattomat mitoituksen kertoimet? Suosituksissa lukee 0,5 (5 hoitajaa 10 asukasta kohden), ja tarkastuksissa voidaan käyttää jopa kerrointa 0,8, joka ylittää usein luvissa olevan henkilökuntamäärän ja on jo mittava kustannustekijä. Kuka kertoimen laskee ja millä perusteella?Toki toivon lakiin perälaudaksi 0,7 hoitajaa asukasta kohti ja yksiselitteistä laskukaavaa.Kuumentuneessa tilanteessa edellytän tarkastajilta asiallisen avointa ja oikeudenmukaista toimintaa sekä hoivan laadun kokonaisvaltaista arviointia.Viestinviejät on tapana ampua. Jos sellaista suunnittelette, toivon säällistä etumatkaa.