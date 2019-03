Mielipide

Päivittyvä osaaminen olisi Suomen valtti

Digitalisoituminen

Mikä

Tutkinnoista

Onneksi

Kouluttautuminen

mullistaa maailman. Muutoksen vauhti kiihtyy koko ajan. Se, mikä oli uusinta uutta eilen, on tänään vanhaa ja huomenna kivikautista.Esimerkiksi tekoäly ja 5g-verkot vaikuttavat kaikkeen. Tehtävät ja toimenkuvat mullistuvat. Eksponentiaalista vauhtia etenevä teknologinen muutos ei jätä yhtäkään yhteiskunnan sektoria rauhaan. Paraskin osaaminen vanhenee nopeasti.Ohjelmistoalan leviäminen kaikkialle kuvaa kokonaisvaltaista muutosta. Koodia on joka alalla ja joka paikassa: sosiaali- ja terveysalan tehtävissä, päivittäiskaupassa, laivanvarustamoissa, metsäkoneissa ja tekstiiliteollisuuden tuotantolinjoilla. Olemme jo tämän muutoksen vaikutuspiirissä, ja enemmistö meistä käyttää itsekin yhä älykkäämpiä ohjelmistoja.on tällaisessa maailmassa vaikkapa 20 vuotta sitten suoritetun tutkinnon arvo? Ikävä kyllä, päivittämättömänä vähäinen – varsinkin, jos työura kokonaisuudessaan on puolen vuosisadan mittainen. Nykyinen koulutusjärjestelmämme ei takaa kehityksen mukana elävää osaamista.Tarvitaan koulutusvallankumous. Hyvin toimiva armeija tarvitsee kertausharjoituksia. Sama pätee kaikkeen koulutukseen.Ympäristömme muuttuu kiihtyvää vauhtia, ja työurat pitenevät. Toisaalta yhä harvempi pysyy samassa työssä koko ikänsä.Jokaisen meistä kannattaa pitää huolta arvostaan työmarkkinoilla. Nyt varmana pidetty työpaikka voi olla pian historiaa, kun esimerkiksi koneoppiminen automatisoi toistuvaluonteista työtä.Elinikäisestä oppimisesta pitää tehdä itsestäänselvyys, johon yleinen ilmapiiri kannustaa. Pelkkä työssäoppiminen ei riitä.pitäisi tehdä määräaikaisia. Tutkinto vanhenisi esimerkiksi 20 vuodessa, jos täydennyskoulutusta ei ole suoritettu. Osaamista voisi päivittää vaikkapa lyhyillä verkkokursseilla.Tutkinnoista tehtäisiin aidosti eläviä ja ajantasaisia. Jokainen tutkinnon suorittanut saisi automaattisesti tiedon uusista opintokokonaisuuksista ja mahdollisuuden suorittaa niitä. Näin voisimme pitää yllä osaamistamme ja laajentaa sitä.Tämä on niin työntekijän kuin työnantajankin etu. Digitaalisuus murskaa raja-aitoja niin työelämässä kuin tieteessäkin.Päivittyvät tutkinnot antaisivat huimaa nostetta maakuvallemme. Suomen vetovoima maailmalla kasvaisi sekä opiskelijoiden että yritysten silmissä: takaisimme aina ajantasaisen osaamisen.suomalaiset ovat heränneet. Koodikoulu Hiven 30 vuoden yläikäraja sai työssäkäyvät aikuiset älähtämään. Mimmit koodaa -ohjelma imaisi alle vuodessa mukaansa 3 500 naista. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen Elements of AI -tekoälykurssi on kerännyt yli 100 000 osallistujaa.Osa Suomen lisääntyvää vetovoimaa olisikin tutkintojen päivittäminen joustavasti töiden ohella, esimerkiksi massiivisilla avoimilla verkkokursseilla.Toisaalta osa korkeakoulutetuista voisi hoitaa päivitystarpeensa esimerkiksi kirjoittamalla tieteellisiä artikkeleita, jotka olisivat korkeakouluille kansainvälisestikin arvokkaita.läpi elämän on varmuudella yksi ensi vaalikauden haasteista. Ehdottamamme koulutusvallankumous tuottaisi yhteiskunnalle, taloudelle ja opinahjoille itselleen moninkertaiset hyödyt kustannuksiin verrattuna.Kilpailukykymme ydin on innovointi, joka luo kaksi kolmasosaa kasvustamme. Ilman päivittyvää osaamista ei synny globaaliin menestykseen johtavia innovaatioita. Vanhentunut osaaminen ei ratkaise ongelmia kotimaassakaan.Koulutusvallankumous ei korvaisi suuria lisäinvestointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen mutta antaisi innovoinnille aivan uudenlaiset edellytykset. Jos koulutusvallankumoukseen yhdistettäisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, johon panostettaisiin neljä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, Suomi olisi lyömätön.Voittajia olisimme me kaikki. Kuka kieltäytyisi kertausharjoituksista, jos kertaaminen tehdään mahdollisimman helpoksi ja kertauksen voisi tehdä itselleen parhaiten sopivana aikana monessa pienessä osassa?