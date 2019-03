Mielipide

avaa oven, ja asunnosta lehahtaa eletty elämä. Astumme sisään.Makuu­huoneessa istuu mies alushoususillaan, kädet selän taakse raudoitettuna. Keittiön pöydän ääressä istuu vahvasti päihtynyt mies, joka toivottaa vieraat kovaan ääneen tervetulleiksi. Poliisi komentaa hänet hiljaiseksi. ”Verenpaine nolla, radialispulssi nolla”, keittiön nurkkaan tuupertuneen miehen ylle kumartunut lääkintäesimies ilmoittaa ambulanssilääkärille. Reikä uhrin kaulassa tukitaan, jotta se ei haukkaa ilmaa.Lääkäri kysyy, millä uhria on lyöty. Sairaankuljettaja ojentaa Mora-puukon. Se on uponnut leuan alle kahvaa myöten. Neste virtaa tippapullosta verilammikossa makaavan miehen suoneen. Yksi humalainen itkee eteisessä. Olen tutustumassa lääkäriyksikön arkeen.helsinkiläislähiössä marraskuussa 1989 voisivat olla eiliseltä. Suomalaisen henkirikoksen peruskuva ei ole kolmessa vuosikymmenessä muuttunut. Henkirikosten kokonaismäärässä olemme EU-maiden kahdeksanneksi synkin. Ilman keski-ikäisten työttömien miesalkoholistien ryyppytappoja emme erottuisi muista läntisen Euroopan maista.Vuosina 2010–2016 tehdyissä henkirikoksissa miesepäillyistä humalassa oli 72 ja uhreista 76 prosenttia. Helsingin yliopiston henkirikoskatsauksen mukaan tuoreeltaan kiinni jääneiden miesepäiltyjen humalatilan mediaani oli tekohetkellä 1,83 promillea. Uhrien humala oli vielä pykälän verran syvempi: 2,3 promillea.ja alkoholin kiinteä liitto ei sinänsä ole uutinen. Henkirikostilastojen historiassa erottuu kolme piikkiä, joista tuorein on keskioluen myynnin vapautuminen vuonna 1969. Kaksi muuta ovat kansalaissodan kevät 1918 sekä jatkosodan jälkeinen sekasorto 1945–1947.Runsaan 20 viime vuoden ajan kehitys on kulkenut koko ajan parempaan, ja tuoreiden kuolemansyytilastojen perusteella henkirikosten lukumäärä on nyt pienin sitten vuoden 1895.Väkivaltainen kuolema on useimmiten pitkään kuljetun synkän tien pää. Niillä, joilla on rikosrekisteri, riski tulla tapetuksi on yli 35-kertainen verrattuna rikoksesta rekisteröimättömiin. Tavallista arkea elävän todennäköisyys tulla surmatuksi onkin äärimmäisen pieni.Tehokkaalla ensihoidolla on henkirikosten määrän vähenemisessä huomattava rooli. Myös lähiöpotilaamme palautettiin keittiön nurkassa elävien kirjoihin. Potilaan lähtiessä Meilahden sairaalaan lääkäri totesi, että vielä muutamaa vuotta aiemmin tämäkin olisi menetetty.