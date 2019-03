Mielipide

Raideliikenteen kehittäminen vaatii innovatiivisia ratkaisuja

Vaalien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

alla eri tahot ovat ottaneet kantaa nopeisiin junayhteyksiin ja -tunneleihin. Alaa tuntevat toimijat ihmettelevät poliitikkojen vaalipuheita ja pitävät toisenlaisia painotuksia tärkeämpinä Suomen kehittämisessä.Kunnossapidon rahoitus on ollut kaksi viime vuotta hyvällä tasolla, mutta tänä vuonna tasoa on pudotettu eikä jatkorahoituksesta ole tietoa.Rataverkon kunnossapito vaatisi 130 miljoonan euron vuosittaisen tasokorotuksen, jotta ratojen kantavuudet ja nopeudet voitaisiin pitää kelvollisina edes nykyiselle tavara- ja henkilöliikenteelle. Päällisrakenteet vaativat monin paikoin uusimista.Rataverkossa on paljon pullonkauloja, ratapihajärjestelyjä, vajaakantoisia siltoja, pieniä oikaisuja ja turvalaitteiden asennustarpeita, joihin investoimalla voisimme saada nykyisestä rataverkosta tehokkaamman. Näiden kunnostaminen maksaa arviolta 400 miljoonaa euroa.Logistiikka-ala pitää näitä investointeja tärkeämpinä kuin uusia ratahankkeita. Jos sitten on varaa uusiin ratoihin, esimerkiksi pääradan viereinen tavaraliikennerata voisi olla kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin kokonaan uudet linjaukset. Tavaraliikenneradalla suuret nopeudet eivät aiheuta sitä kustannuslisää, jonka henkilöliikenneraide vaatisi uusine maahankintoineen, tunneleineen ja ratojen suoristuksineen. Nykyisiltä raiteilta vapautuisi kapasiteettia nopealle henkilöliikenteelle, ja nopeus olisi silti yli 200 kilometriä tunnissa. Tavararata palvelisi huolto- ja sijaisratana muulle henkilöliikenteelle.Kapasiteettia voidaan nostaa uuden teknologian avulla. Junan tarkkaan paikantamiseen perustuvan eurooppalaisen kulunvalvontajärjestelmän käyttöönottoa asteittain tulee edistää Suomessa. Tämä ja älypohjaiset ohjausjärjestelmät mahdollistavat nykyistä tiheämmän liikennöinnin.Uudet ratkaisut voivat helpottaa myös Helsinki–Pasila–Tikkurila–lentoasema-liikenteen järjestelyissä. Pääkaupunkiseudun kasvavaan liikenteeseen tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja.Perustettava yhtiö on tervetullut lisä raideliikenteen kehittämisessä. Isot investoinnit vaativat muutakin kuin valtion budjettirahoitusta, muun muassa kiinteistökehitykseen liittyvää sijoitusrahoitusta. Ei pidä tyr­mätä myöskään ajatusta, että ­kuluttajat ja muut radan käyttäjät osallistuisivat väliaikaisesti uusien investointien rahoittamiseen. Tällaisia uusia ja hankkeita aikaistavia rahoitusmuotoja on käytössä esimerkiksi Norjassa.Rautateiden kuljetussuoritteiden määrää on nostettava kustannustehokkaasti ja ekologisesti. Rataverkon tehoa voidaan lisätä panemalla se ohjausjärjestelmineen hyvään kuntoon. Samalla ekologisuus paranee. Pitää myös luoda edellytykset sille, että markkinaehtoiset toimijat voivat synnyttää tavarankuljetuspalveluja, joita ei vielä yhden ison toimijan markkinoilla ole.