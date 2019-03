Mielipide

ilmavoimien kampanjassa rekrytoitiin naisia alkuvuodesta. ­Videomainos yhdisteli naistenlehtimäisiä toteamuksia huumorin keinoin taisteluharjoituskuviin. Lopuksi mainoksessa kehotettiin määrittelemään naisia heidän saavutustensa eikä kliseiden kautta.”Tästä mallia!” huudahti valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski Twitterissä.puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) oli toukokuussa välineellistänyt naisten asepalveluksen osaksi puolustusmenojen säästö­keskustelua. Ministeri pohti tuolloin naisten asepalvelun jäädyttämistä määrä­ajaksi säästösyistä.Jussi Niinistöstä kertovassa tuoreessa, Jari Korkin kirjoittamassa Puolustuksen paluu -kirjassa minis­teri suorastaan onnittelee itseään kohun synnyttämisestä: ministeriön näkökulmasta päästiin keskustelemaan säästövelvoitteista.Mahdollisia mainehaittoja puolustusvoimille hän ei kirjassa pohtinut.heilahtivat poikkeuksellisen paljon marraskuun lopussa, kun Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta julkaisi raporttinsa suomalaisten mielipiteistä puolustusasioihin. Maanpuolustustahto oli nyt alimmillaan lähes 30 vuoteen.Kyselytutkimus herätti julkisuutta erityisesti siksi, että alle 25-vuotiaiden tuki yleiselle asevelvollisuudelle oli romahtanut 56 prosenttiin. Se oli laskenut yhden vuoden sisällä peräti 21 prosenttiyksikköä.”Pitääkö olla huolissaan? Todellakin pitää. – – Huolissaan ei kuitenkaan pidä olla nuorista, vaan järjestelmästä”, kirjoitti nuorisoalan kattojärjestön Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm pian raportin ilmestymisen jälkeen.määritellä tarkasti, kuinka paljon puolustusministerin omia äänestäjiä kosiskelevat ja muita vähättelevät puheet muun muassa naisten asepalveluksesta, kukkakaalipirtelöistä tai viidensistä kolonnista ovat vaikuttaneet maanpuolustustahtoon.Eräänlaista valtioviisautta voisi osoittaa se, jos seuraavan hallituksen puolustusministeri ymmärtäisi kantaa enemmän huolta yleisen ­asevelvollisuuden mahdollisimman laajasta kannatuksesta.Kyseessä on instituutio, jolla on tulevaisuutta vain, jos ­asevelvollisuus­­ikäiset kaikista kansalaisryhmistä kokevat palveluksen merkitykselliseksi.ja Merivoimien jättihankinnat, Puolustusvoimien koulutusuudistus ja pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehittäminen ovat erityisen tärkeitä asioita tulevalle ministerikaudelle, mutta niiden hoitaminen ei yksin riitä.Seuraavan vaalikauden aikana ministerillä on oltava kykyä rakentaa laaja-alaisen asiantuntijajoukon kanssa yhteiskunnallisesti kestävä malli yleiselle asevelvollisuudelle. Muussa tapauksessa sen perusta haurastuu, kun yhteiskunta muuttuu yhä yksilökeskeisemmäksi.Pulmat eivät ratkea mainoskampanjoilla, eivätkä retoriikalla, joka kyseenalaistaa yksittäisten ryhmien isänmaallisuutta.ei ole uusi. 1960-luvulla sitä yritettiin ratkoa niin kutsutun ”henkisen maanpuolustuksen” avulla. Tavoitteena oli avata puolustusvoimia yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle ja tehdä maanpuolustuksesta kaikkien kansalaispiirien asia. Poliittiset ja yhteiskunnalliset ryhmät haluttiin ottaa pikemminkin mukaan kuin sulkea joitain niistä ulos ”epäisänmaallisina”. Maanpuolustustahtoa motivoimassa oli yhteinen tavoite demokraattisen järjestelmän säilyttämisestä Neuvostoliiton varjossa.Professori Erik Allardt painotti tuolloin, että yhteiskuntaryhmien keskinäisten ristiriitojen tunnustaminen johtaisi kykyyn säädellä jännitteitä. Toisin sanoen maan­puolustushengen kehittäminen edellytti yritystä purkaa epäluottamusta ja viholliskuvia erityisesti poliittisten laitojen välillä.maanpuolustuksessakin mukana ollut kenraali Jaakko Valtanen pohti aihetta HS:n haastattelussa itsenäisyyspäivänä 2015: ”Olemme riippuvaisia toisistamme. Eikä siinä ole kyse mistään kansalliskiihkon lietsomisesta tai esillä pitämisestä, vaan sisäisestä yhteenkuuluvuudesta. Silloin kun yhteiskunnassa on ongelmia, silloin pitäisi löytää yhdistäviä tekijöitä.”Sosiaalisen median pirstaleisuudessa yhdistävien tekijöiden löytäminen voi olla vaikeaa. Siksi tulevan puolustusministerin salkku painaa.