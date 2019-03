Mielipide

On helpompi vähätellä nuorten vaikuttamisyrityksiä kuin vastata kysymyksiin planeetan kunnosta

nuorten ilmastolakko on herättänyt niin kannustusta kuin voimakasta vastustustakin. Lakkoa on kuvattu ”lasten käyttämiseksi poliittisten agendojen edistämiseen” ja että nuoret ovat ”aivopestynä” luvatta luistamassa oppivelvollisuudestaan. Osa kouluista on ilmoittanut, ettei lakkoon saa osallistua.Vaalien alla aikuiset kuitenkin huolehtivat nuorten äänestämisestä ja kiinnostuksesta yhteisiin asioihin.Ristiriita aktiivisuusvaatimuksen ja samalla aktiivisuuden torppaamisen välillä on räikeä. Laki takaa nuorelle oikeuden osallistua ympäristönsä kehittämiseen ja päätöstentekoon vaikuttamiseen. Tämä ei kuitenkaan monin paikoin toteudu, valtionhallinnon tasolla vähiten. Mitä keinoja siis jää jäljelle?Vastikään julkaistun nuorisobarometrin mukaan nuoria kiinnostaa politiikka ennätyksellisen paljon. Ilmastonmuutos on kaikkia koskeva asia – tästä eduskuntapuolueetkin ovat sopineet. Se huolettaa nuoria, koska jos muutokset pääsevät peruuttamattomiksi, ei ole paluuta.Siksi on käsittämätöntä, että nuorille tärkeää asiaa käännetään puoluepoliittiseksi peliksi. Samalla se on myös osoitus, että nuorten ja aikuisten käsitykset vaikuttamisesta ovat kaukana toisistaan.Puoluepolitiikkakortti ja oppivelvollisuus ovat näppäriä keinoja siirtää huomiota pois nuorten lakollaan esiin nostamasta asiasta. On helpompi vähätellä nuorten vaikuttamisyritystä ja jatkaa hommiaan tuttuun tapaan kuin vastata kysymyksiin planeetan nykykunnosta ja siitä, onko Hotelli Luonnonvarasta mitään jäljellä, kun avainten luovutuksen aika koittaa.Lakkoilu on raju keino. Pitäisikö nuorten vaikuttamiseen oikeasti panostaa ja ottaa heidän huolensa huomioon päätöksenteossa? Kohdata nuoria aidossa vuorovaikutuksessa? Näin tunne osallisuudesta kasvaisi, eikä vastaaviin voimakeinoihin tarvitsisi turvautua.Ilmastolakon liikkeelle laittanut Greta Thunberg on ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Syytetäänkö Nelson Mandelan tai Kofi Annanin alulle panemia liikkeitä aivopesuksi?