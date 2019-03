Mielipide

ilmastonmuutospaneelin IPCC:n viime syksynä julkaiseman raportin käynnistämä keskustelu on keskittynyt päästöjen vähentämiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen. Ilmastonmuutoksen hillinnässä muun muassa fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla raaka-aineilla sekä metsien rooli hiilensidonnassa ovat näkyvästi esillä.Sen sijaan ilmastonmuutoksen hillinnän suhde Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin on jäänyt vähälle huomiolle. Ilmastonmuutoksen torjunnalla ja kestävällä kehityksellä on kuitenkin monia kytkentöjä, jotka edistävät mutta toisaalta myös estävät tavoitteiden saavuttamista.YK:ssa sovitut kestävän kehityksen tavoitteet koskevat ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohella muun muassa köyhyyden ja nälän poistamista, veden ja energian saatavuutta, metsien kestävää käyttöä sekä kaupungistumista ja kulutusta. Nykyinen taso suhteessa tavoitteisiin vaihtelee suuresti valtioiden välillä, ja eniten kirittävää on kehittyvillä mailla.Kestävän kehityksen tavoitteita on 17, ja jokainen niistä on jo itsessään kunnianhimoinen. Erityisen työlästä on sen varmistaminen, että eri tavoitteita tukevat käytännön toimet ovat tavoitteiden toteutumisen kannalta samansuuntaisia: yhtä tavoitetta kohti pyrkiminen ei saisi hankaloittaa toisen tavoitteen saavuttamista.Suomi onkin korostanut YK:ssa, että eri tavoitteiden väliset kytkökset on otettava huomioon.Ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävän kehityksen edistäminen pyrkivät samaan päämäärään – siitä huolehtimiseen, että ihmiskunta kykenee elämään planeettamme kantokyvyn rajoissa. Eri tavoitteita tukevat toimet eivät kuitenkaan ole aina linjassa keskenään. Jotkin energian ja ruoan saatavuutta vahvistavat toimet voivat lisätä päästöjä, ja joissain tapauksissa ilmastonmuutoksen torjuminen vaikeuttaa veteen, ruokaan ja energiaan liittyvien tavoitteiden saavuttamista.Esimerkiksi fossiilisia energialähteitä korvaavien kuitukasvien ja bioenergian tuottaminen ruoantuotantoon soveltuvilla alueilla voi vaikuttaa haitallisesti vesivaroihin ja vähentää ruoan tuotantomääriä. Myös hiilensidontaa lisäävä laaja metsitys ja vesivoimalaitosten rakentaminen voivat muuttaa vedenkiertoa ja heikentää ruokaturvaa.on suuri merkitys sekä ilmastonmuutoksessa että kestävässä kehityksessä. Valtaosa ilmaston lämpenemisen vaikutuksista koetaan vedenkierron muutosten kautta tulvina, kuivuutena, merenpinnan nousuna ja muina sään ääri-ilmiöinä. Muutokset vesivarojen saatavuudessa vaikuttavat useaan kestävän kehityksen tavoitteeseen, ennen kaikkea maailmanlaajuisen ruokaturvan saavuttamiseen.Veden niukkuus ja ruokaturvan heikkeneminen ovat usein alueellisten muuttoliikkeiden ja kriisien taustalla. Vesi myös eriarvoistaa: mitä vähemmän vettä on saatavilla, sitä varmemmin vesi virtaa vain harvoille ja valituille. Veden saatavuus on siksi myös tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymys.on vahvaa ja kansainvälisesti arvostettua vesiosaamista. Vesivarojen kestävää käyttöä edistävä yhteistyö ja teknologian hyödyntäminen ovat ominta aluettamme. Suomi on lisäksi ollut panemassa alulle useita rajavesistöjen tasapuolista käyttöä tukevia kansainvälisiä sopimuksia toimien samalla vesidiplomatian edelläkävijänä.Kansainvälisen yhteistyön edistämisessä maamme pienuus on vahvuus: se helpottaa vuorovaikutusta ja mahdollistaa eri näkökulmien huomioon ottamisen. Tästä lähtee myös tuore Suomen vesialan kansainvälinen strategia, jonka kun­nianhimoisena tavoitteena on vesiturvallinen maailma vuoteen 2030 mennessä.hillintä ja ilmastonmuutokseen varautuminen vaikuttavat veden ja ruuan saatavuuden ohella muihinkin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vaikutussuhteet ovat kuitenkin epäselviä, eikä eri tavoitteiden kytköksiä yleensä tarkastella yhdessä.Uusista ilmastotoimista päättäminen vaatii siksi tuekseen monipuolista luonnontieteellistä, taloudellista ja yhteiskunnallista tutkimusta.