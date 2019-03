Mielipide

Oliko Minna Canthin avioliitto onnellinen vai onneton?

, että kirjailija Minna Canth on saanut paljon huomiota ja hänen 175-vuotisjuhlaansa vietetään uusintapainoksin ja uusin tulkinnoin.kirkon lukupiirissä on luettu Minna Rytisalon romaania Rouva C., jonka olisi pitänyt saada Finlandia-palkinto. Valitettavasti se ei ollut ehdolla.Romaanissa Miinu Johnsonin elämää seurataan Jyväskylän seminaarista hänen avioitumiseensa lehtori Ferdinand Canthin kanssa ja aviovuosiin, kun perheeseen syntyy seitsemän lasta. Mies kuolee 44-vuotiaana, ja Minna joutuu yksinhuoltajan elatushuoliin.Oliko avioliitto onnellinen vai onneton, siitä on kiistelty Minna Canthin elämäkerroissa. Minna Rytisalon romaanissa avioliitto on onnellinen. Minnan kirjoittaminen lähtee alkuun miehensä avustamisesta. He kirjoittavat yhdessä oppikirjan seminaarilaisille. Ferdinandista tulee kolme kertaa viikossa ilmestyvän Keski-Suomen päätoimittaja, joten hän ottaa mielellään kirjoituksia vaimoltaan. Minna ryhtyy lehden aputoimittajaksi. Hän keräsi paikkakunnan uutiset, kokosi muista lehdistä ulkopuoliset uutiset ja suomensi kirjailijoiden kertomuksia.on julkaistu runsaasti elämäkertoja. Niitä ovat kirjoittaneet ainakin Helmi Setälä (1910), Hilja Vilkemaa (1931), Greta von Frenckell-Thesleff (1943), Hanna Asp (1948) ja Reetta Nieminen (1990).Nyt on esiintynyt Canthista väitellyt Minna Maijala, joka on julkaissut elämäkerran ja esseeteoksen. Ihmettelen, että hän esittää, että elämäkerran vuosina 1909 ja 1911 tehnyt Lucina Hagman leimaa Canthien avioliiton rakkaudettomaksi ja onnettomaksi. Ferdinand Canth olisi ollut itsekäs tyranni.Lucina Hagman sanoo, että Ferdinand Canth oli: ”Hieno luonne, vastaanottavainen ja etsivä. Huomatessaan vaimonsa henkisen etevyyden ja harvinaiset lahjat hän ei asettunut itseriittäväisyyden vastarintaan, vaan heräämässä olevan ymmärryksen kannalle, ja tunsi ennen pitkää, että tämä uusi puolisojenvälinen suhde rikastutti häntä.” Minnan toivomuksesta perheeseen otettiin kaksi palvelijaa. Hän avusti miehensä seminaaritöitä.Minna Canthin novellia Lehtori Hellmanin vaimo (1890) on tulkittu väärin omaelämäkerralliseksi. Minna Maijala (2014) viitannee tähän, kun hän kirjoittaa: ”Räikeintä Hagmanin ottama kertojan vapaus on juuri Canthien avioliiton kuvauksessa. Minnasta rakentuu Hagmanin käsissä kuva marttyyrina, joka vapautui tyrannimaisen miehen otteesta vasta tämän kuoltua.”ei syyllistynyt Ferdinand Canthin mustamaalaamiseen. Päinvastoin Minna on ollut hyvin onnellinen varsinkin päästyään kirjoittamaan herätyskirjoituksia sanomalehteen. On myös hämmästyttävää, että yksinhuoltajaäiti on saanut lisätienestiä kirjailijana, niin että hänen kannatti kirjoittaa teoksensa.