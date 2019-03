Mielipide

Poikani joutui eroamaan reservistä, kun kertaus­harjoituksiin ei myönnetty lykkäystä

puheet nuorten syrjäytymisen ehkäisystä ja pääsystä nykyistä nopeammin opintoihin ja työelämään eivät aina muutu käytännön toimiksi. Monilla nuorilla miehillä asevelvollisuus siirtää opiskelua ja työllistymistä, enemmän kuin uskoinkaan.Poikani opiskeluhalu on kypsynyt vasta lukion päätyttyä. Tämän vuoksi mahdollisuus päästä yliopistoon edellyttää melkoista kirimistä opiskelutaidoissa ja eri aineissa. Kansanopistovuosi, johon sisältyvät yliopiston valmennuskurssit, tuntui parhaalta vaihtoehdolta. Sen aloitus siirtyi vuodella asevelvollisuuden vuoksi.Poikani säästi rahaa kalliiseen kansanopistovuoteen, ehti käydä sitä puoli vuotta ja sai käskyn kertausharjoituksiin, vuosi asevelvollisuuden päättymisen jälkeen. Kertausharjoituksia pidettäisiin viisi päivää sinä aikana, jolloin on meneillään noin kuukauden kestävä valmistautuminen hänen valitsemansa tiedekunnan pääsykokeisiin. Hän siis jäisi viikoksi pois maksamaltaan valmennuskurssilta ja lukisi lyhyemmän ajan kuin muut pyrkijät.Koska kilpailu yliopistopaikoista on äärimmäisen kovaa, hän anoi kertausharjoitukseen osallistumisen siirtämistä myöhempään ajankohtaan. Tätä tuki todistus kansanopiston opettajalta. Anomukseen ei suostuttu vaan todettiin lyhyesti, että hän ehtii kyllä lukea. Seuraavaksi hän haki päätökseen oikaisua, mutta päätöstä ei muutettu. Ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin erota reservistä. Sen voi tehdä pelkällä ilmoituksella.Nuoret miehet ovat asevelvollisuuden vuoksi eriarvoisessa asemassa pahemmin kuin osasin odottaa. Kertausharjoitus­asian selvittelyyn meni 2,5 kuukautta. Asia stressasi poikaani.Tällaiset yllättävät esteet voivat joskus olla ratkaisevia elämässä eteenpäin menolle. Tuntuu merkilliseltä, että kertausharjoitukset sijoittuvat kiivaimpaan yhteishaku- ja pääsykoeaikaan.