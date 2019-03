Mielipide

On yhä vaikeampi ymmärtää, miksi keltaliivit polttivat Michellen lehti­kioskin karrelle

Perinteinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Noin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keski-Ranskan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

pariisilainen lehti­kioski on musta ja hiiltynyt. Sen edessä seisoo Michelle, joka ei enää ymmärrä. Miksi kelta­liivien 18. mielenosoitus Champs-Elysées-paraati­kadulla päättyi hänen kioskinsa tuhoon?”Miksi ihmiset, jotka eivät usko lakiin tai mihinkään, eivätkä edes pysty tienaamaan elantoaan, ovat päättäneet tuhota muiden elämän”, Michelle kysyy Franceinfon haastattelussa.Mielenosoitusten voima yllätti Pariisissa viime lauantaina. Keltaliivejä oli ollut merkittävästi vähemmän liikkeellä aiempina viikonloppuina, eikä uutta ja voimakasta väkivallan aaltoa odotettu. Poliisin toimet olivat riittämättömiä, joutui hallitus tunnustamaan. Hämmästelijöiden joukossa oli myös osa keltaliiveistä: ­Miten kerta toisensa jälkeen väkivaltaiset huligaanit pääsevät kaappaamaan tapahtuman?80 pariisilaiskauppaa ja liikkeenharjoittajaa kertoi kärsineensä vahingoista mielenosoituksen takia. Päivä oli symbolinen senkin vuoksi että päivää ennen, perjantaina, hallitus julisti suurten kansalaiskeskustelujen päättyneen.Joulukuusta maaliskuulle kansalaisten mielipiteitä kerättiin yli 10 000 tapaamisessa. Kansalaiskeskustelut olivat yksi mielenosoittajien arvosteleman presidentti Emmanuel Macronin vastauksista keltaliivien huutoon siitä, ettei heitä kuunnella.Sillä aikaa kun Ranskan hallitus kahlaa läpi tuhansia kokouspöytäkirjoja ja lukee 16 000:ta kunnan- ja kaupungintaloilla ollutta avointa kansalaiskirjaa, paikalliset yrittäjät ovat ottaneet monessa paikassa aloitteen itselleen.Clermont-Ferrandissa nousi kansanliike sen jälkeen, kun parintuhannen mielenosoittajan joukko riehui helmikuun lopussa pääostoskadulla. Maanantaina alueen johtajat kertoivat kampanjasta, jonka tarkoitus on nostaa kauppiaat takaisin jaloilleen. ”Tukekaa paikallisia yrittäjiä”, kampanjassa kehotetaan. Vastineeksi tarjotaan ilmaista parkkiaikaa ja pidennettyjä aukiolo­aikoja.Keskustelusta ja paikallisaktiivisuudesta huolimatta presidentti Macronilla on johdettavanaan yhä jakautuneempi maa. Vaikka tuki keltaliiveille on laskussa, 49 prosenttia ranskalaisista tukee edelleen mielenilmausta.Kansalaiskeskusteluja piti sentään hyvänä asiana valtaosa ranskalaisista. Joskin paljon pienempi osa kansasta uskoo, että niillä on todella merkitystä.