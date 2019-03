Mielipide

Jätän heikoimmat oppilaani heitteille, koska on pakko

opettajana melko suuressa kaupungissa haastavana pidetyllä alueella. Vastuullani on seitsemännen luokan luokanohjaus. Luokallani on lähes 30 oppilasta, eikä se ole edes koulumme suurin luokka. Sisäilmaongelmat kummittelevat osassa koulumme tiloista, jotka ovat jo valmiiksi ahtaat. Käyttökieltoon ei ole kuitenkaan varaa.Oman luokkani lisäksi minulla on noin kaksisataa oppilasta. Osa heistä on tullut inkluusion myötä erityiskouluista, joita tunnutaan ajettavan alas.Inkluusioon kuuluu ajatus, että tuki seuraa oppilaan perässä. Yksikään oppilaistani ei ole saanut tarvitsemaansa tukea siirryttyään yleisopetukseen sellaiseen ryhmään, jonka kanssa minulla on jo valmiiksi kädet täynnä työtä.Inkluusio ei ole tasa-arvotoimenpide, jollaiseksi se on naamioitu. Se on tasapäistämistoimenpide, jolla saadaan lyhytnäköisiä säästöjä.Opetussuunnitelmassa sanotaan, että oppilaille tulee opettaa tietotekniikkaa. Meidän koulussamme tietokoneita on noin kymmenesosalle oppilaista. Koneet käynnistyvät hitaasti, ja niiden roudaaminen syö tunnista aikamoisen siivun. Useat opettajat käyttävät koneita vain, jos on aivan pakko.Tätäkö on maailman paras perusopetus? Jätän heikoimmat oppilaani heitteille olosuhteiden pakosta ja tunnen siitä suunnatonta riittämättömyyttä.En pysty noudattamaan opetussuunnitelmaa, koska siihen ei ole varaa. Kuitenkin tämä on se työ, jota haluan tehdä. Haluan olla läsnä nuorille. Olkaa kilttejä ja äänestäkää tulevissa vaaleissa minulle mahdollisuus tehdä työni hyvin.