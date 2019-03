Mielipide

Eläkerahastojen kasvattamisen sijaan rahastojen varoja olisi käytettävä eläkeläisten hyväksi

siirtyneet suuret ikäluokat ovat kartuttaneet työaikanaan valtaisat työeläkerahastot. Niiden yhteissumma on nykyisin neljä kertaa valtion budjetti. Samanaikaisesti satojatuhansia eläkeläisiä kituuttaa toimeentuloon riittämättömällä eläkkeellä.Poliitikot puoluetaustasta riippumatta ovat tuoneet esille huolensa pienituloisten eläkeläisten huonosta tilanteesta. Mutta asian korjaamisen sijaan on syntynyt vastakkainasettelu eri ikäluokkien välille: ”Suuret ikäluokat syövät lastensa pöydästä.” Eläkerahastojen kartuttamista jatketaan.Nykyiset työeläkelait johtavat eläkeläisten köyhyyskierteen pahenemiseen muun muassa siitä syystä, että pätkätyöt ja alipalkatut työsuhteet lisääntyvät. Yhä enemmän on työntekijöitä, jotka tarvitsevat elämiseen palkan lisäksi toimeentulotukea. Tästä seuraa väistämättä, että toimeentulotuen varassa elävien eläkeläisten määrä kasvaa.Eläkeyhdistyksemme yhteiskuntakerhossa olemme pidemmän aikaa pohdiskelleet tätä ristiriitaista tilannetta myös nuorten ikäluokkien kannalta. Olemme tulleet siihen tulokseen, että eläkerahastojen kasvattamisen sijaan rahastojen varoja olisi käytettävä sekä nykyisten että tulevien eläkeläisten hyväksi.Kaikki ovat ansainneet ja tulevat ansaitsemaan työelämänsä aikana toimeentuloon riittävän työeläkkeen. Tämän lisäksi lakisääteisten työeläkevakuutusten tulisi turvata elintason kohtuullisesti säilyttävä eläke.Minimieläkkeen tulisi olla vähintään Euroopan unionin köyhyysrajan tasolla eli 1 229 euroa kuukaudessa.Kohtuullisesti elintason säilyttävä eläke koostuisi vähimmäiseläkkeestä ja sen päälle tulevasta eläkekertymästä. Kertymäprosentti määritettäisiin niin, että pitkän ajan kuluessa työeläkemaksut riittävät maksettaviin eläkkeisiin. Tämä periaate johtaa siihen, että eläkejärjestelmässä tarvittava jousto painottuisi suurituloisiin. Köyhyysongelma saataisiin näin ratkaistuksi.Entisenä vakuutusyhtiön riskienhallinta-asiantuntijana en voi tässä yhteydessä olla tuomatta esille sitä valtaisaa riskiä, joka suuriin eläkerahastoihin sisältyy. Mikään ei takaa rahastojen sijoitusten arvojen säilymistä vuosikymmenien ajan. Valtaosa on lisäksi ulkomaisia sijoituksia.Maailmassa tapahtuu koko ajan muutoksia, joiden vaikutuksia on vaikea ennustaa.