Turkiseläimet ovat älykkäitä petoja, joilla on tunteet

ystävänä en voi katsoa turkistarhojen eläimiä ilman surua. Turkiseläimiä ei voi verrata lemmikkieläimiin, jotka ovat jyrsijöitä tai kaneja. Niitä ei pidetä koko ajan häkissä. Lemmikkieläimet saavat liikkua sisällä tai pihalla ja niitä rakastetaan.Turkiseläimet ovat petoja; näätäeläimiä kuten minkit ja koiraeläimiä kuten supikoirat, joiden oikea nimi ei ole suomensupi, koska supi eli pesukarhu on puolikarhu. Turkisketut ovat oikeasti naaleja, hyvin uhanalaisia koiraeläimiä, jotka ovat tuhansien vuosien aikana kehittyneet elämään laajoissa tunturimaisemissa. Niitä on vielä esimerkiksi Norjan Lapissa, mutta Suomessa niiden pesiä ei ole näkynyt aikoihin.Olosuhteista johtuen olen joutunut hoitamaan kotonani erilaisia petoja pennuista aikuisiin ja olen nähnyt, miten älykkäitä ne ovat. Niillä on myös tunteet. Ahtaat verkkopohjaiset häkit ovat kaikille eläimille ahdistavia. Puupalikka ja oljet eivät ole niiden virikkeitä.Kodissani kaikki pedot tiikereistä, ahmoista ja susista alkaen saivat elää vapaasti lasten joukossa, leikkiä ja nukkua koiran kanssa. Saukko kylpi lasten kanssa tai yksin ammeessa ja nukkui niskassani kun luin. Supi osasi tehdä asiansa vessassa ja myös vetää sen. Tietysti eläimet välillä suljettiin huoneeseen, mutta ei koskaan verkkohäkkiin. Eläintarhassa sen tapaiset häkit ovat kiellettyjä. Minkkejä ja turkiskettuja ei saisi pitää useita samassa häkissä, sillä ne eivät ole sosiaalisia lajeja.Kaikki petoeläimet tarvitsevat liikuntaa ja nauttivat saalistuksesta. Uskon, että Suomessa, kuten muissakin sivistysmaissa turkistarhaus vielä kielletään. Näitä turkkeja ei kukaan todella tarvitse.