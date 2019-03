Mielipide

Ehdokkaalta kannattaa kysyä, milloin vaalilupaukset on määrä lunastaa

Kansan­edustaja­ehdok­kaiden

Ympäristöjärjestöt

Toisaalta

tupailtoihin ja vaalikojujen tilaisuuksiin osallistuvan äänestäjän tulee olla tarkkana. Kun ehdokas tarjoaa lupauksiaan, kannattaa nostaa sormi pystyyn: ”Anteeksi, mutta milloin tämä tapahtuisi? Mikä on aikataulu, mistä ajasta puhutte?”Aika on pirullinen tekijä politiikassa. Toimitusaika jätetään usein vaaliohjelmissa kertomatta, tai se painetaan niin pienellä präntillä, että silmä ei sitä erota: ”Jos valtiontalous sallii, pitkällä aikavälillä, on aloitettava valmistelu. . .”Viime aikoina on väännetty ilmasto­politiikasta, josta toivottavasti tuleekin iso teema vaaleihin. Tässäkin teemassa pitää olla tarkkana. Esimerkiksi käyvät metsien hakkuut.ja alan aktiivit vaa­tivat eduskunnalta hakkuiden rajoittamista. Erityisesti vihreät antavat ymmärtää ajavansa asiaa, jos tulevat valituiksi.Keskusta taas kertoo, että hakkuumäärät ovat nyt kestävällä tasolla ja niiden rajoittaminen johtaisi metsien ikääntymisen vuoksi lopulta niiden hiilinielun heikentymiseen.Hakkuita koskevia näkemyksiä kannattaa punnita pitämällä rinnalla kelloa ja kalenteria. Ilmastoteoilla on tutkijoiden mukaan kiire. Ratkaisujen on oltava sellaisia, että ne purevat parinkymmenen seuraavan vuoden aikana.Jos metsien hakkuut lopetettaisiin kokonaan, hiilivarastot ja samalla hiilinielu kasvaisivat – siis tarjotulla aikavälillä. Metsien kestäväkin käyttö paljastuu tällä aikavälillä ryyditetyssä pohdinnassa huonommaksi vaihtoehdoksi kuin metsien rauhaan jättäminen.Toki samalla vaarannettaisiin suomalainen metsäteollisuus, ja metsien kulutusta voitaisiin siirtää muihin maihin. Eikä hiilinielujen tarve tietenkään loppuisi 20 vuoden päästä – pitemmällä aikavälillä kestävät hakkuut edistävät metsien kykyä sitoa hiiltä.eduskunnalla ei ole mahdollisuuksia rajoittaa merkittävästi hakkuita sen parinkymmenen vuoden aikana, jota tutkimus tarjoaa. Metsähallituksella on metsiä, joiden käyttöön voi iskeä heti, mutta hiilivarastojen ja -nielujen kohtalo ratkaistaan yksityismetsien käytössä. Ja ne ovat perustuslain suojaamaa yksityis­omaisuutta. Metsiä myydään, jos niiden omistajille tulee rahantarve ja ajankohta on myynnille otollinen.Eduskunta voi muuttaa metsälakia ja korjailla metsänomistajien taloudellisia kiihokkeita, mutta muutokset eivät ehdi purra tutkijoiden tarjoamalla aikavälillä.