Mielipide

Syömishäiriöön sairastunut lapsi tarvitsee tukea kouluruokailuun

Syömishäiriöt

Syömishäiriön

Syömishäiriön

ovat pitkäkestoisia ja vakavia mielenterveyden sairauksia, joihin liittyy sekä kohonnut kuolleisuus että monia vakavia fyysisiä seurauksia. Useimmiten syömishäiriö puhkeaa yläkoulu­ikäisenä, joskus jo alakoulussa.Syömishäiriöissä, joissa oireilu on voimakkaasti syömistä rajoittavaa, ravitsemustilan nopea korjaaminen on tärkeää toipumisen varmistamiseksi. Syömishäiriöiden hoito pyritään toteuttamaan avohoitona, mikä vaatii vahvaa sitoutumista nuoren läheisiltä mutta myös tukitoimia koulussa, jotta ravitsemuskuntoutus toteutuisi suunnitellulla tavalla.Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Lisäksi vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet.Opetushallituksen mukaan kouluruokailu on olennainen osa lapsen hyvinvointia. Lounasruokailu, välipalat ja erityisruokavaliota noudattavien oppilaiden terveyden seuranta ovat osa koulun oppilashuoltotyötä. Erityisruokavalio toteutetaan siinä muodossa kuin kouluun toimitettu oppilaan ruokavaliosuunnitelma, kiellettyjen ruoka-aineiden kokonaisuus tai lääkärintodistus edellyttävät.oireisiin kuluu, ettei sairastunut pysty huolehtimaan omista aterioistaan ikää vastaavalla tavalla. Tätä ei pidä sekoittaa murrosiän kapinointiin tai kouluruuan väheksymiseen. Sairastava ei syö riittävästi, koska ei sairautensa takia siihen pysty. Jotta ravitsemus­kuntoutus ja sairaudesta toipuminen onnistuvat, ruokailuja täytyy valvoa myös avohoidossa, kunnes sairastunut kykenee ottamaan niistä itse vastuun.Kouluruokailuun annettu tuki syömishäiriötä sairastaville koululaisille vaihtelee huomattavasti kunnittain ja jopa kouluittain samalla paikkakunnalla. Kouluissa saatetaan vedota muun muassa resurssipulaan ja kieltäytyä järjestämästä erityistä tukea laissa määrättyyn kouluruokailuun tai ilmoittaa, että tuen järjestäminen kuuluu vanhemmille tai hoitotaholle.Syömishäiriötä sairastava oppilas on painostaan riippumatta vakavasti sairas ja tarvitsee koulunkäynnilleen erityistä tukea. Ateriasuunnitelma ja sen noudattaminen on olennainen osa sairauden hoitoa, yhtä lailla kuin esimerkiksi gluteeniton ruokavalio keliakiassa.uusiminen eli niin sanottu relapsi osastohoitoineen maksaa hoidon sisällöstä ja tuottajasta riippuen kunnalle 7 000–20 000 euroa. Kun pohditaan kustannuksia, murto-osalla tästä summasta saisi palkattua esimerkiksi koulunkäyntiavustajan tukemaan syömishäiriöistä toipuvan oppilaan ruokailuja.Syömishäiriöön sairastuneen ateriasuunnitelmaan tulee kouluissa suhtautua yhtä vakavasti kuin muihinkin lääkärin määräämiin hoitoihin. Häiriöstä toivuttaessa ruoka on lääke, ja koulun täytyy taata riittävät tukitoimet, jotta sairastunut pystyy ottamaan lääkkeensä ja toipumaan sairaudestaan.