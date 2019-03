Mielipide

Kouluruuan kantaminen biojätteeseen on tuhlausta

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

viikolla koululaiset osoittivat mieltään eri puolilla Suomea ilmaston puolesta. He vaativat hallitukselta, poliitikoilta ja päättäjiltä todellisia tekoja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Ei voi olla kuin tyytyväinen nuorten heräämiseen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kaipaa nuoria.Lukiolaisille kouluruoka on maksutonta. Omassa koulussani joka päivä jää syömättä vähintään sata annosta. Useista kymmenistä yksitellen tehdyistä erikoisruoka-annoksista vain yksi saattaa tulla syödyksi. Vuodessa syömättömien kouluruokien hinnaksi tulee useita kymmeniätuhansia euroja. Olisi mielenkiintoista laskea kaikkien toisen asteen oppilaitosten biojätteeseen kantaman ruuan rahallinen arvo Suomessa.Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa pitää osata katsoa asioita eri näkökulmista. Pitää kysyä, voinko minä itse tehdä jotain vaiko ainoastaan jokin hallitus.Minusta on vaikea nähdä, että samalla suulla vaaditaan maksuttomia oppimateriaaleja ja hallitukselta toimia mutta jätetään kouluruuat syömättä. Kaikki ei nyt ihan täsmää.Koulu­ruuan kantaminen biojätteeseen ei saisi olla merkki hyvinvointivaltiosta, ihmisoikeuksista tai yhtään mistään ylevästä. Se on silkkaa tuhlausta, luonnon ja meidän yhteisten varojen väärinkäyttöä.Aiomme tutkia koulussamme sitä, miksi niin moni jättää kouluruuan syömättä. Koetamme yhdessä opiskelijoiden kanssa tehdä ongelman näkyväksi ja löytää siihen ratkaisuja. Itse ajattelisin, että tänä sähköisten lomakkeiden aikana olisi mahdollista ilmoittaa etukäteen, syökö jonakin tiettynä päivänä kouluruuan vai ei. Keittiö tilaisi sitten ruokaa sen mukaan.Lukiolaiset joutuvat suunnittelemaan elämäänsä vuosien päähän. Siksi luultavasti onnistuisi myös se, että miettii viikon syömiset etukäteen. Nyt päätökset ovat spontaaneja, ja se on todella kallista rahan ja luonnonvarojen tuhlausta.